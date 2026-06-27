En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Sonic Frontiers – Édition définitive, disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch 2, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Sonic se retrouve perdu sur une île ancienne remplie de créatures étranges après être parti à la recherche des Chaos Emeralds. Bats de nouveaux records de vitesse et explore les gigantesques zones ouvertes des Starfall Islands ! Combats des hordes de puissants ennemis avec un tout nouveau système de combat, découvre les mystères de l’île et sauve les amis de Sonic !

Sonic Frontiers – Édition définitive inclut :