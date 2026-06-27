Une classification pour World of Tanks Blitz sur Nintendo Switch 2 a été repérée sur un registre brésilien d’évaluation des jeux, indiquant qu’une version dédiée du titre pourrait être en développement pour la nouvelle console. Cette information suggère qu’une annonce officielle pourrait être imminente, bien que la date de sortie n’ait pas encore été communiquée.

World of Tanks Blitz est un jeu de tir 3D en vue à la troisième personne, proposé en free-to-play, mettant en scène des batailles de chars en multijoueur. Disponible depuis le 26 août 2020 sur Nintendo Switch via la publication de Wargaming Group, il permet aux joueurs de participer à des affrontements PvP stratégiques en temps réel. L’expérience repose sur des matchs rapides, d’une durée comprise entre cinq et sept minutes, opposant deux équipes de sept joueurs chacune. L’objectif peut être de vaincre l’équipe adverse ou de capturer des bases pour dominer la confrontation.

Le jeu propose un catalogue de plus de 700 véhicules, incluant des modèles historiques de qualité muséale tels que les chars Tigre et T-34, ainsi que des créations de fantaisie et des prototypes de science-fiction. Les véhicules sont répartis en plusieurs catégories : légers, moyens, lourds et chasseurs de chars, offrant ainsi des styles de jeu variés. Une fonctionnalité permet aux joueurs de tester temporairement des chars non disponibles dans leur garage, afin d’évaluer leurs performances avant d’investir des ressources ou du temps dans leur acquisition.

Les batailles se déroulent sur des cartes aux environnements diversifiés, allant de paysages mexicains à des zones enneigées, des déserts, des zones industrielles ou encore des régions montagneuses. Le jeu s’adapte aux capacités de l’appareil utilisé, avec des visuels et des effets d’impact et d’explosion optimisés, ainsi que des options permettant de régler l’équilibre entre qualité graphique et fréquence d’images par seconde.

L’interface repose sur une garages virtuel, permettant aux joueurs de consulter leur collection, d’équiper leurs véhicules avec des accessoires, des peintures ou des modules, et de comparer des chars de même niveau. World of Tanks Blitz s’appuie sur une communauté mondiale, où les joueurs de différentes plateformes partagent les mêmes champs de bataille. Il est possible de former des pelotons avec des amis, de rejoindre des clans, de participer à des batailles classées, à des événements spéciaux ou à des salles d’entraînement.