Le jeu Ushiro, initialement dévoilé il y a près de deux décennies pour la PlayStation Portable, pourrait enfin voir le jour… mais sur Nintendo Switch 2, selon les dernières déclarations du PDG de Level-5, Akihiro Hino. Lors d’un entretien accordé au magazine Famitsu, ce dernier a évoqué la possibilité de concrétiser ce projet, bien que l’idée reste encore incertaine.

Pour rappel, Ushiro est un jeu d’horreur dont l’intrigue s’inspire de l’univers de l’auteur Kazuo Umezu, ainsi que de séries comme The Twilight Zone ou Tales of the Unusual. Hino a souligné son attachement à des récits étranges plutôt qu’à des tragédies, tout en évoquant un style proche du cinéma fantastique. Interrogé sur l’évolution du jeu depuis 2018, il a plaisanté sur le fait que le titre, resté pendant des années dans les calendriers de sortie de Famitsu, méritait désormais d’être associé à la nouvelle console de Nintendo.

Bien que l’idée d’un Ushiro en open world et grand aventure horrifique ait été évoquée avec humour, le PDG a confirmé que le jeu resterait au moins inscrit dans les prévisions éditoriales… avant de conclure, non sans ironie : « Veuillez me recontacter dans cinq ans ». Une annonce qui, malgré son côté anecdotique, marque le premier rebondissement concret autour de ce projet depuis 2018.