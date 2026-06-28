Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- Moonlight Peaks – 3.7GB
- Momento – 900MB
Switch
- Moonlight Peaks – 4.2GB
- Rhythm Heaven Groove – 3.5GB
- Tanky Tanks – Reloaded – 2.0GB
- Mermaid Catch: Transform Sirens into Anime Girls – 1.5GB
- Mermaid Catch: Transform Sirens into Anime Boys – 1.5GB
- Parking Simulator: Retro Car Driving – 1.3GB
- Deathbulge: Battle of the Bands – 1.1GB
- Momento – 900MB
- In Fair Spirits – 854MB
- Hunter Desert Simulator: Sniper Rifle – 833MB
- Shy Dogs Hidden Orchestra 2 – 725MB
- Lofi Witch Hatch – 700MB
- Lost Little Things – 500MB
- Mythmatch – 500MB
- A Good Place To Die – 496MB
- The Boys Escape – 406MB
- Hyperwired – 250MB
- Noodlebound – 167MB
- Bacterium – 103MB
- Crayon Jungle – 96MB
- Do You Really Know About Soccer – 87MB
- Heavy Machinery vs Shumai – 73MB
- Full Color Tiles – 70MB
- Eggconsole Relics MSX2 – 55MB
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