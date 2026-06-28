Playstack et Doraccoon ont officiellement annoncé le lancement de RACCOIN: Coin Pusher Roguelike sur Nintendo Switch 2 pour l’automne 2026. Le jeu, dont la bande-annonce a été dévoilée en même temps que l’annonce, se présente comme une fusion entre les mécaniques chaotiques des bornes arcade pousse-pièces classiques et les principes du roguelike appliqués au deckbuilding.

Le titre propose une expérience où le joueur doit combiner des pièces spéciales avec des objets puissants pour générer des synergies variées, le tout dans un environnement imprévisible où chaque insertion de pièce peut déclencher une réaction en chaîne. L’objectif affiché est de créer une expérience génératrice de dopamine, où le joueur enchaîne les actions dans un flux continu de pièces et de récompenses aléatoires.

Le système de jeu repose sur la découverte et l’association de plus de 150 pièces aux effets distincts. Parmi les exemples cités, certaines pièces permettent de faire pousser un arbre à pièces en combinant une pièce germée avec une pièce aquatique, tandis que d’autres, comme la pièce chat, attirent automatiquement les pièces souris pour augmenter le score. La pièce multipièce booste globalement les gains, et la pièce atomique déclenche une explosion propulsant toutes les pièces vers le réceptacle. Ces interactions s’ajoutent à un arsenal de plus de 150 objets uniques pouvant modifier radicalement le cours d’une partie, qu’il s’agisse de multiplicateurs, de générateurs de pièces ou de secousses pour relancer l’action.

Le jeu intègre également un système de personnalisation des pièces via des modificateurs, permettant d’amplifier leurs effets ou d’en débloquer de nouveaux, ouvrant la voie à des combinaisons toujours plus spectaculaires. Les joueurs peuvent incarner six personnages distincts, chacun doté de pièces thématiques et d’un style de jeu spécifique. Par exemple, un personnage inspiré d’un gestionnaire raton laveur mise sur des combos mathématiques, tandis qu’un autre, présenté comme un naturaliste excentrique, se spécialise dans les pièces de type animal. Chaque choix de personnage influence directement la stratégie à adopter, offrant une rejouabilité liée aux synergies disponibles.

RACCOIN propose un mode infini pour ceux qui souhaitent prolonger l’expérience sans limite de temps, ainsi que huit niveaux de difficulté à maîtriser. L’annonce souligne l’aspect imprévisible du titre, où la borne peut basculer d’un simple filet de pièces à une avalanche incontrôlable en quelques instants, selon les combinaisons activées. Les joueurs sont ainsi invités à explorer les limites du système pour exploiter au maximum les mécaniques de synergie et maximiser leurs gains.