Le remake Star Fox est disponible depuis le jeudi 25 juin 2026. Dès sa mise en vente, des enseignes commerciales ont signalé des ruptures de stock pour ce titre, pourtant présenté comme une reproduction fidèle du classique Nintendo 64 Star Fox 64. Le jeu, centré sur le personnage de Fox McCloud et son escadron, s’inscrit dans la catégorie des jeux d’action rail shooter.

Les premières indisponibilités ont été rapportées via les réseaux sociaux, où plusieurs consommateurs ont partagé leurs difficultés à se procurer le jeu dans certains points de vente physiques. Cette situation intervient moins d’une semaine après la commercialisation du titre, confirmant un intérêt marqué pour cette réédition. Les retours concernant la disponibilité restent encore limités, mais les observations des joueurs et des revendeurs indiquent une demande supérieure aux prévisions initiales de distribution.

Les stocks pourraient être réapprovisionnés sous peu selon les annonces des distributeurs, une situation déjà observée lors du lancement de certains jeux récents de Nintendo où la popularité du produit avait dépassé les attentes de mise à disposition. Les consommateurs souhaitant se procurer Star Fox sont donc invités à consulter régulièrement les sites des revendeurs pour connaître les dates de réapprovisionnement.