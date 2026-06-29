De nouvelles promotions sont actuellement en ligne sur le Nintendo Switch eShop nord-américain, avec une sélection particulièrement large de jeux proposés à prix réduits. Cette vague inclut notamment les prix les plus bas jamais enregistrés pour Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Tomb Raider 4-6 Remastered et The Witcher 3: Wild Hunt, ainsi qu’un ensemble conséquent de titres couvrant de nombreux segments du catalogue.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est affiché à 12,49 $ au lieu de 24,99 $, tandis que Tomb Raider 4-6 Remastered est proposé à 8,99 $ contre 29,99 $ habituellement. The Witcher 3: Wild Hunt descend à 7,99 $ au lieu de 39,99 $, avec The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition à 14,99 $ au lieu de 59,99 $ et Thronebreaker: The Witcher Tales à 4,99 $ au lieu de 19,99 $.

Blasphemous 2 est proposé à 7,49 $ au lieu de 29,99 $, et Blasphemous + Blasphemous 2 à 8,99 $ contre 49,99 $. Dave the Diver est disponible à 10,99 $ au lieu de 19,99 $. Persona 5 Royal et Persona 5 Tactica sont chacun affichés à 17,99 $ au lieu de 59,99 $, tandis que Hades est à 7,49 $ contre 24,99 $ et Hades 2 à 20,99 $ au lieu de 29,99 $.

Plusieurs grandes licences sont concernées par ces réductions. GTA: The Trilogy est proposé à 19,79 $ au lieu de 59,99 $, Red Dead Redemption à 24,99 $ contre 49,99 $ et Diablo 3 à 19,79 $ au lieu de 59,99 $. Les jeux Sonic sont largement représentés avec Sonic Colors: Ultimate à 11,99 $ au lieu de 39,99 $, Sonic Origins à 8,99 $ au lieu de 29,99 $, Sonic Superstars à 17,99 $ au lieu de 59,99 $ et Sonic x Shadow Generations à 17,49 $ au lieu de 49,99 $.

Les collections et remasters occupent une place importante dans cette opération. Tomb Raider 1-3 Remastered est affiché à 8,99 $ au lieu de 29,99 $, Crysis Trilogy Remastered à 19,99 $ contre 49,99 $, Street Fighter 30th Anniversary Collection à 9,99 $ au lieu de 29,99 $ et The Lara Croft Collection à 9,99 $ contre 19,99 $. Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster est proposé à 14,99 $ au lieu de 49,99 $, tandis que Etrian Odyssey Origins Collection est à 31,99 $ contre 79,99 $.

Le segment des jeux de rôle et productions japonaises est largement représenté. Shin Megami Tensei 5: Vengeance est affiché à 17,99 $ au lieu de 59,99 $, Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster à 14,99 $ contre 49,99 $ et plusieurs titres Persona bénéficient de réductions importantes. Ys 9 est proposé à 23,99 $ au lieu de 59,99 $ et Ys Origin à 5,00 $ contre 19,99 $, tandis que plusieurs épisodes de The Legend of Heroes sont également concernés, dont Trails into Reverie à 29,99 $ au lieu de 59,99 $.

Les productions occidentales et expériences narratives figurent également dans cette sélection. L.A. Noire est proposé à 24,99 $ au lieu de 49,99 $, Citizen Sleeper à 5,99 $ contre 19,99 $ et Citizen Sleeper 2 à 12,49 $ au lieu de 24,99 $. Call of the Sea est affiché à 12,99 $ au lieu de 19,99 $, tandis que Inscryption est disponible à 5,99 $ contre 19,99 $ et Pentiment à 9,99 $ au lieu de 19,99 $.

De nombreux titres indépendants et jeux d’action sont proposés à des tarifs particulièrement bas. Death’s Door est affiché à 3,99 $ au lieu de 19,99 $, Carrion à 3,99 $ contre 19,99 $, Loop Hero à 2,99 $ au lieu de 14,99 $ et The Messenger à 3,99 $ contre 19,99 $. Risk of Rain, Risk of Rain 2 et Risk of Rain Returns sont également présents avec des réductions, tout comme Katana Zero à 8,49 $ au lieu de 14,99 $ et Hotline Miami Collection à 4,99 $ contre 24,99 $.

Les productions sous licence et les titres à large audience sont également intégrés à cette vague promotionnelle. Hogwarts Legacy est proposé à 8,99 $ au lieu de 59,99 $, EA Sports FC 26 à 11,99 $ contre 59,99 $ et NBA 2K26 à 8,99 $ au lieu de 59,99 $. LEGO Horizon Adventures est affiché à 19,99 $ contre 39,99 $, tandis que LEGO Party est à 27,99 $ au lieu de 39,99 $.

Enfin, plusieurs titres Nintendo et assimilés apparaissent également avec des réductions. Fire Emblem: Three Houses et Fire Emblem Warriors: Three Hopes sont chacun proposés à 41,99 $ au lieu de 59,99 $, tout comme Hyrule Warriors: Age of Calamity. The Legend of Zelda: Breath of the Wild est également affiché à 41,99 $ contre 59,99 $.