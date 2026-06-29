De nouvelles promotions sont actuellement en ligne sur le Nintendo Switch eShop nord-américain, avec une sélection particulièrement large de jeux proposés à prix réduits. Cette vague inclut notamment les prix les plus bas jamais enregistrés pour Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Tomb Raider 4-6 Remastered et The Witcher 3: Wild Hunt, ainsi qu’un ensemble conséquent de titres couvrant de nombreux segments du catalogue.
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est affiché à 12,49 $ au lieu de 24,99 $, tandis que Tomb Raider 4-6 Remastered est proposé à 8,99 $ contre 29,99 $ habituellement. The Witcher 3: Wild Hunt descend à 7,99 $ au lieu de 39,99 $, avec The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition à 14,99 $ au lieu de 59,99 $ et Thronebreaker: The Witcher Tales à 4,99 $ au lieu de 19,99 $.
Blasphemous 2 est proposé à 7,49 $ au lieu de 29,99 $, et Blasphemous + Blasphemous 2 à 8,99 $ contre 49,99 $. Dave the Diver est disponible à 10,99 $ au lieu de 19,99 $. Persona 5 Royal et Persona 5 Tactica sont chacun affichés à 17,99 $ au lieu de 59,99 $, tandis que Hades est à 7,49 $ contre 24,99 $ et Hades 2 à 20,99 $ au lieu de 29,99 $.
Plusieurs grandes licences sont concernées par ces réductions. GTA: The Trilogy est proposé à 19,79 $ au lieu de 59,99 $, Red Dead Redemption à 24,99 $ contre 49,99 $ et Diablo 3 à 19,79 $ au lieu de 59,99 $. Les jeux Sonic sont largement représentés avec Sonic Colors: Ultimate à 11,99 $ au lieu de 39,99 $, Sonic Origins à 8,99 $ au lieu de 29,99 $, Sonic Superstars à 17,99 $ au lieu de 59,99 $ et Sonic x Shadow Generations à 17,49 $ au lieu de 49,99 $.
Les collections et remasters occupent une place importante dans cette opération. Tomb Raider 1-3 Remastered est affiché à 8,99 $ au lieu de 29,99 $, Crysis Trilogy Remastered à 19,99 $ contre 49,99 $, Street Fighter 30th Anniversary Collection à 9,99 $ au lieu de 29,99 $ et The Lara Croft Collection à 9,99 $ contre 19,99 $. Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster est proposé à 14,99 $ au lieu de 49,99 $, tandis que Etrian Odyssey Origins Collection est à 31,99 $ contre 79,99 $.
Le segment des jeux de rôle et productions japonaises est largement représenté. Shin Megami Tensei 5: Vengeance est affiché à 17,99 $ au lieu de 59,99 $, Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster à 14,99 $ contre 49,99 $ et plusieurs titres Persona bénéficient de réductions importantes. Ys 9 est proposé à 23,99 $ au lieu de 59,99 $ et Ys Origin à 5,00 $ contre 19,99 $, tandis que plusieurs épisodes de The Legend of Heroes sont également concernés, dont Trails into Reverie à 29,99 $ au lieu de 59,99 $.
Les productions occidentales et expériences narratives figurent également dans cette sélection. L.A. Noire est proposé à 24,99 $ au lieu de 49,99 $, Citizen Sleeper à 5,99 $ contre 19,99 $ et Citizen Sleeper 2 à 12,49 $ au lieu de 24,99 $. Call of the Sea est affiché à 12,99 $ au lieu de 19,99 $, tandis que Inscryption est disponible à 5,99 $ contre 19,99 $ et Pentiment à 9,99 $ au lieu de 19,99 $.
De nombreux titres indépendants et jeux d’action sont proposés à des tarifs particulièrement bas. Death’s Door est affiché à 3,99 $ au lieu de 19,99 $, Carrion à 3,99 $ contre 19,99 $, Loop Hero à 2,99 $ au lieu de 14,99 $ et The Messenger à 3,99 $ contre 19,99 $. Risk of Rain, Risk of Rain 2 et Risk of Rain Returns sont également présents avec des réductions, tout comme Katana Zero à 8,49 $ au lieu de 14,99 $ et Hotline Miami Collection à 4,99 $ contre 24,99 $.
Les productions sous licence et les titres à large audience sont également intégrés à cette vague promotionnelle. Hogwarts Legacy est proposé à 8,99 $ au lieu de 59,99 $, EA Sports FC 26 à 11,99 $ contre 59,99 $ et NBA 2K26 à 8,99 $ au lieu de 59,99 $. LEGO Horizon Adventures est affiché à 19,99 $ contre 39,99 $, tandis que LEGO Party est à 27,99 $ au lieu de 39,99 $.
Enfin, plusieurs titres Nintendo et assimilés apparaissent également avec des réductions. Fire Emblem: Three Houses et Fire Emblem Warriors: Three Hopes sont chacun proposés à 41,99 $ au lieu de 59,99 $, tout comme Hyrule Warriors: Age of Calamity. The Legend of Zelda: Breath of the Wild est également affiché à 41,99 $ contre 59,99 $.
|Nom du Jeu
|Prix Actuel
|Prix Précédent
|.hack//G.U. Last Recode
|$9.99
|$49.99
|A Boy and His Blob
|$6.74
|$14.99
|A Monster’s Expedition
|$6.99
|$19.99
|Absolum
|$18.74
|$24.99
|Aeterna Noctis
|$2.99
|$29.99
|Afterimage
|$3.74
|$24.99
|AI: The Somnium Files
|$3.99
|$19.99
|Alien: Isolation
|$14.99
|$19.99
|Arzette: The Jewel of Faramore
|$4.99
|$19.99
|Astral Ascent
|$9.99
|$24.99
|Azure Striker Gunvolt 3
|$10.49
|$29.99
|Azure Striker Gunvolt: Striker Pack
|$13.99
|$39.99
|Bakeru
|$27.99
|$39.99
|Baladins
|$14.99
|$24.99
|Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster
|$14.99
|$49.99
|Batora: Lost Haven
|$2.49
|$24.99
|Bear and Breakfast
|$6.99
|$19.99
|Berserk Boy
|$7.60
|$20.00
|Big Hops
|$13.99
|$19.99
|Blasphemous + Blasphemous 2
|$8.99
|$49.99
|Blasphemous 2
|$7.49
|$29.99
|Blaster Master Zero
|$4.99
|$9.99
|Blaster Master Zero 2
|$4.99
|$9.99
|Blaster Master Zero 3
|$7.49
|$14.99
|BlazBlue Central Fiction
|$9.99
|$49.99
|BlazBlue: Cross Tag Battle
|$3.99
|$19.99
|Blizzard Arcade Collection
|$9.99
|$19.99
|Bloodstained: Curse of the Moon
|$4.99
|$9.99
|Bloodstained: Curse of the Moon 2
|$5.24
|$14.99
|Bloodstained: Ritual of the Night
|$9.99
|$39.99
|Bomb Rush Cyberfunk
|$19.99
|$39.99
|Botany Manor
|$16.24
|$24.99
|Brothers: A Tale of Two Sons
|$2.99
|$14.99
|Bye Sweet Carole
|$16.24
|$24.99
|Call of the Sea
|$12.99
|$19.99
|Capcom Beat ‘Em Up Bundle
|$9.99
|$19.99
|Card-en-Ciel
|$14.99
|$24.99
|Carrion
|$3.99
|$19.99
|Cassette Boy
|$3.24
|$12.99
|Cast n Chill
|$10.04
|$14.99
|Catherine: Full Body
|$9.99
|$49.99
|Children of Morta
|$3.28
|$21.99
|Citizen Sleeper
|$5.99
|$19.99
|Citizen Sleeper 2
|$12.49
|$24.99
|Coromon
|$4.99
|$19.99
|Crash Bandicoot 4
|$13.19
|$39.99
|Croc Legend of the Gobbos
|$14.99
|$29.99
|Crysis Trilogy Remastered
|$19.99
|$49.99
|Danganronpa 2
|$7.49
|$14.99
|Danganronpa S: Ultimate Summer Camp
|$5.99
|$19.99
|Danganronpa V3
|$8.99
|$29.99
|Danganronpa: Trigger Happy Havoc
|$1.99
|$14.99
|Dark Deity
|$4.99
|$24.99
|Dark Deity 2
|$16.24
|$24.99
|Dark Souls: Remastered
|$19.99
|$39.99
|Date Everything
|$10.19
|$29.99
|Dave the Diver
|$10.99
|$19.99
|Dead by Daylight
|$10.49
|$29.99
|Death’s Door
|$3.99
|$19.99
|Deltarune
|$19.99
|$24.99
|Demon Gaze Extra
|$5.99
|$59.99
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board
|$17.99
|$59.99
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2
|$35.99
|$59.99
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles Ultimate Edition
|$19.99
|$79.99
|Diablo 3
|$19.79
|$59.99
|Dicefolk
|$5.99
|$14.99
|Disney Classic Games Collection
|$10.32
|$29.49
|Disney Illusion Island
|$20.99
|$29.99
|Disney Villains Cursed Cafe
|$8.99
|$14.99
|Dispatch
|$23.99
|$29.99
|Don’t Starve
|$4.99
|$19.99
|Double Dragon Gaiden
|$7.49
|$24.99
|Dragon Marked for Death
|$5.24
|$14.99
|Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2
|$19.49
|$29.99
|EA Sports FC 26
|$11.99
|$59.99
|Earthion
|$9.99
|$19.99
|Eden Genesis
|$2.49
|$24.99
|Egglia Rebirth
|$11.99
|$19.99
|Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
|$14.99
|$49.99
|Ender Lilies
|$9.99
|$24.99
|Ender Magnolia
|$13.74
|$24.99
|Etrian Odyssey 2 HD
|$13.99
|$39.99
|Etrian Odyssey 3 HD
|$13.99
|$39.99
|Etrian Odyssey HD
|$11.99
|$39.99
|Etrian Odyssey Origins Collection
|$31.99
|$79.99
|Fae Farm
|$22.49
|$44.99
|Fear Effect
|$4.99
|$9.99
|Felix the Cat
|$12.49
|$24.99
|Figment
|$1.99
|$19.99
|Figment 2
|$1.99
|$24.99
|Fire Emblem Warriors: Three Hopes
|$41.99
|$59.99
|Fire Emblem: Three Houses
|$41.99
|$59.99
|Football Manager 26 Touch
|$24.99
|$49.99
|Frogsong
|$5.09
|$14.99
|Front Mission 1st: Remake
|$8.74
|$34.99
|Front Mission 2: Remake
|$11.89
|$34.99
|Front Mission 3: Remake
|$17.49
|$34.99
|Gal Guardians: Demon Purge
|$9.99
|$24.99
|Gargoyles Remastered
|$5.24
|$14.99
|Gex Trilogy
|$11.99
|$29.99
|Ghost Trick
|$9.99
|$29.99
|Ghostbusters: The Video Game Remastered
|$7.49
|$29.99
|Ghostrunner
|$7.49
|$29.99
|Ghosts ‘n Goblins Resurrection
|$9.99
|$29.99
|Goat Simulator 3
|$14.99
|$29.99
|Going Under
|$3.99
|$19.99
|Golf With Your Friends
|$1.99
|$19.99
|Grid Autosport
|$14.99
|$29.99
|Gris
|$2.99
|$16.99
|Grounded
|$19.99
|$39.99
|Grow: Song of the Evertree
|$7.49
|$24.99
|GTA: The Trilogy
|$19.79
|$59.99
|Guacamelee 2
|$4.99
|$19.99
|Guilty Gear Strive
|$29.99
|$59.99
|Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX
|$7.49
|$14.99
|Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2
|$9.99
|$24.99
|Gunvolt Records: Cychronicle
|$5.99
|$14.99
|Hades
|$7.49
|$24.99
|Hades 2
|$20.99
|$29.99
|Hatch Tales
|$4.99
|$19.99
|Have A Nice Death
|$8.74
|$24.99
|Heavenly Bodies
|$4.99
|$19.99
|High On Life
|$23.99
|$39.99
|Hitman: Blood Money – Reprisal
|$14.99
|$29.99
|Hob
|$1.99
|$19.99
|Hokko Life
|$3.99
|$19.99
|Hot Wheels Unleashed 2
|$7.49
|$49.99
|Hotline Miami Collection
|$4.99
|$24.99
|Hyrule Warriors: Age of Calamity
|$41.99
|$59.99
|In Stars and Time
|$11.99
|$19.99
|Indika
|$12.50
|$24.99
|Inscryption
|$5.99
|$19.99
|Ion Fury
|$6.24
|$24.99
|IronFall: Invasion
|$7.19
|$17.99
|Katana Zero
|$8.49
|$14.99
|L.A. Noire
|$24.99
|$49.99
|Legacy of Kain: Ascendance
|$13.19
|$19.99
|Legacy of Kain: Defiance Remastered
|$16.49
|$24.99
|LEGO Horizon Adventures
|$19.99
|$39.99
|LEGO Party
|$27.99
|$39.99
|Lisa: Definitive Edition
|$11.24
|$24.99
|Lisa: The Joyful – Definitive Edition
|$4.49
|$9.99
|Lisa: The Painful – Definitive Edition
|$8.99
|$19.99
|Little Kitty, Big City
|$14.99
|$24.99
|Loop Hero
|$2.99
|$14.99
|Lost in Random
|$2.99
|$29.99
|Lost in Random: The Eternal Die
|$12.49
|$24.99
|Luck be a Landlord
|$7.49
|$14.99
|Lumines Remastered
|$4.49
|$14.99
|Lynked: Banner of the Spark
|$7.49
|$14.99
|Marble It Up Ultra
|$10.79
|$29.99
|Mario + Rabbids Sparks of Hope
|$14.99
|$59.99
|Mark of the Ninja
|$4.99
|$19.99
|Marvel Cosmic Invasion
|$22.49
|$29.99
|Master Detective Archives: Rain Code
|$29.99
|$59.99
|Mega Man Star Force Legacy Collection
|$29.99
|$39.99
|Metal Slug Tactics
|$14.99
|$24.99
|My Friend Pedro
|$3.99
|$19.99
|MySims: Cozy Bundle
|$19.99
|$39.99
|Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid
|$19.99
|$39.99
|NBA 2K26
|$8.99
|$59.99
|Neva
|$9.99
|$19.99
|Ninja Gaiden: Ragebound
|$17.49
|$24.99
|No More Heroes 3
|$24.99
|$49.99
|OlliOlli World
|$4.99
|$19.99
|Operation Night Strikers
|$12.49
|$24.99
|Penny’s Big Breakaway
|$9.99
|$29.99
|Pentiment
|$9.99
|$19.99
|Persona 5 Royal
|$17.99
|$59.99
|Persona 5 Tactica
|$17.99
|$59.99
|Pizza Tower
|$9.99
|$19.99
|Plants vs. Zombies: Replanted
|$12.99
|$19.99
|Popucom
|$12.99
|$19.99
|R-Type Delta HD Boosted
|$14.99
|$24.99
|Radiant Silvergun
|$7.99
|$19.99
|Raidou Remastered
|$29.99
|$49.99
|Red Dead Redemption
|$24.99
|$49.99
|Retro City Rampage DX
|$2.99
|$14.99
|Return to Monkey Island
|$7.49
|$24.99
|Risk of Rain
|$2.49
|$9.99
|Risk of Rain 2
|$6.24
|$24.99
|Risk of Rain Returns
|$9.74
|$14.99
|River City Girls 2
|$19.99
|$39.99
|Rue Valley
|$7.49
|$14.99
|Saints Row 4
|$2.99
|$19.99
|Saints Row: The Third
|$2.99
|$19.99
|SD Gundam Battle Alliance
|$17.99
|$59.99
|Shadow Labyrinth
|$14.99
|$29.99
|Shadows of the Damned: Hella Remastered
|$17.49
|$24.99
|Shadows Over Loathing
|$13.34
|$23.00
|Shin chan: Shiro and the Coal Town
|$19.99
|$39.99
|Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster
|$14.99
|$49.99
|Shin Megami Tensei 5: Vengeance
|$17.99
|$59.99
|Shinobi: Art of Vengeance
|$14.99
|$29.99
|Ship of Fools
|$5.49
|$21.99
|Shuten Order
|$29.99
|$49.99
|Slay the Princess: The Pristine Cut
|$11.69
|$17.99
|Smushi Come Home
|$7.99
|$19.99
|SNK Heroines: Tag Team Frenzy
|$29.99
|$49.99
|Sonic Colors: Ultimate
|$11.99
|$39.99
|Sonic Forces
|$9.99
|$19.99
|Sonic Mania
|$7.99
|$19.99
|Sonic Origins
|$8.99
|$29.99
|Sonic Origins Plus
|$11.99
|$39.99
|Sonic Superstars
|$17.99
|$59.99
|Sonic x Shadow Generations
|$17.49
|$49.99
|Spiritfall
|$6.79
|$19.99
|Star Wars: Battlefront Classic Collection
|$26.25
|$35.01
|Star Wars: Dark Forces Remaster
|$14.99
|$29.99
|SteamWorld Build
|$5.99
|$29.99
|SteamWorld Dig
|$1.99
|$9.99
|SteamWorld Dig 2
|$3.99
|$19.99
|SteamWorld Dig 2
|$8.99
|$29.99
|SteamWorld Quest
|$4.99
|$24.99
|Street Fighter 30th Anniversary Collection
|$9.99
|$29.99
|Streets of Rage 4
|$7.50
|$24.99
|Summer in Mara
|$4.99
|$19.99
|Sun Haven
|$14.99
|$29.99
|Super Adventure Hand
|$3.24
|$12.99
|Tales of Symphonia Remastered
|$9.99
|$39.99
|Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game
|$19.99
|$34.99
|Teacup
|$2.99
|$9.99
|Terraria
|$14.99
|$29.99
|Tetris Effect: Connected
|$19.99
|$39.99
|Tevi
|$17.49
|$34.99
|The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition
|$9.99
|$39.99
|The Lara Croft Collection
|$9.99
|$19.99
|The Legend of Heroes: Trails from Zero
|$27.99
|$39.99
|The Legend of Heroes: Trails into Reverie
|$29.99
|$59.99
|The Legend of Heroes: Trails to Azure
|$27.99
|$39.99
|The Legend of Nayuta: Boundless Trails
|$19.99
|$39.99
|The Messenger
|$3.99
|$19.99
|The Oregon Trail
|$11.99
|$29.99
|The Plucky Squire
|$9.99
|$29.99
|The Talos Principle
|$2.99
|$29.99
|The Witcher 3: Wild Hunt
|$7.99
|$39.99
|The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
|$14.99
|$59.99
|Thronebreaker: The Witcher Tales
|$4.99
|$19.99
|TMNT: Shredder’s Revenge
|$12.49
|$24.99
|Tomb Raider 1-3 Remastered
|$8.99
|$29.99
|Tomb Raider 4-6 Remastered
|$8.99
|$29.99
|Tomba 2
|$13.99
|$19.99
|Tomba Special Edition
|$4.99
|$19.99
|Toree Saturn
|$1.99
|$4.99
|Travis Strikes Again: No More Heroes
|$14.99
|$29.99
|Trine: Ultimate Collection
|$9.99
|$49.99
|Trombone Champ
|$5.24
|$14.99
|Tsukuhime: A Piece of Blue Glass Moon
|$24.99
|$49.99
|Turnip Boy Commits Tax Evasion
|$2.99
|$14.99
|Two Point Campus
|$5.99
|$39.99
|Two Point Hospital: Jumbo Edition
|$5.99
|$39.99
|Underhero
|$3.74
|$14.99
|Unicorn Overlord
|$17.99
|$59.99
|Unrailed
|$2.99
|$19.99
|Vampyr
|$9.99
|$39.99
|Warhammer 40,000: Boltgun
|$8.79
|$21.99
|West of Loathing
|$3.41
|$11.00
|Windjammers
|$3.74
|$14.99
|Windjammers 2
|$4.99
|$19.99
|Witch on the Holy Night
|$19.99
|$39.99
|WitchSpring R
|$19.99
|$39.99
|Wonder Boy: The Dragon’s Trap
|$4.99
|$19.99
|World War Z
|$9.99
|$39.99
|Wrath: Aeon of Ruin
|$7.49
|$29.99
|Ys 9
|$23.99
|$59.99
|Ys Origin
|$5.00
|$19.99
|Ys vs Trails in the Sky: Alternative Saga
|$26.24
|$34.99
|Yu-Gi-Oh! Early Days Collection
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