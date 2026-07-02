Biped 2, le mignon jeu de réflexion et de plateforme coopératif jusqu’à quatre joueurs édité par META Publishing, a atteint sa forme ultime. La version 2.0 est disponible dès à présent sur toutes les plateformes, apportant avec elle des améliorations significatives et des performances accrues sur Nintendo Switch 2. Cette dernière mise à jour est la plus importante depuis la sortie du jeu l’année dernière, regroupant toutes les améliorations précédemment introduites concernant les énigmes, les mécaniques de jeu, l’expérience utilisateur et bien plus encore.

Les 17 niveaux ont tous été profondément remaniés avec de nouvelles mécaniques de puzzle, allant de celles inspirées par d’anciens jeux télévisés japonais, à des énigmes logiques classiques, en passant par des parties de chat chaotiques avec des créatures élémentaires. Chaque énigme se joue de manière très différente en coopération par rapport à une partie en solo, obligeant les joueurs à communiquer pour surmonter chaque défi.

Au cours des derniers mois, l’équipe de développement s’est concentrée sur l’affinage du gameplay, la résolution de problèmes techniques et l’amélioration de la qualité globale de l’expérience, en particulier sur Switch. De nombreux bugs ont été corrigés, la géométrie des niveaux et le comportement de la caméra ont été peaufinés, et plusieurs systèmes de jeu ont bénéficié d’ajustements suite aux retours de la communauté. La stabilité du réseau a été encore améliorée, réduisant les perturbations liées à la connexion et permettant aux joueurs de se concentrer sur le travail d’équipe et la résolution des énigmes. L’équipe a également continué à évaluer les retours des joueurs concernant l’équilibrage du jeu et la progression, réintroduisant plusieurs mécaniques familières et apportant des ajustements ciblés pour améliorer le rythme général de l’aventure.