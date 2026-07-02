Imagineer et Toybox ont annoncé le développement de Boku to Tsuri Nikki, un jeu de pêche d’action destiné aux consoles Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Le titre est prévu pour une sortie exclusive au Japon le 8 octobre 2026, au prix de 6 578 yens. La version physique pour Nintendo Switch 2 sera distribuée sous forme de carte Game-Key, tandis que les deux plateformes bénéficieront d’une édition numérique disponible sur le Nintendo eShop japonais.

Le jeu se présente comme un titre axé sur la pêche en eau douce, placé dans un environnement naturel et paisible. L’expérience proposée repose sur des mécaniques d’exploration permettant de localiser les habitats des poissons à l’aide d’un guide de terrain, suivies de confrontations stratégiques une fois le poisson ferré. Le joueur devra maîtriser l’utilisation de la canne à pêche pour affronter ces défis, dans un cadre où la précision et la gestion des ressources jouent un rôle central.

L’univers de Boku to Tsuri Nikki s’inspire d’un monde peuplé d’esprits, évoquant une ambiance nostalgique associée au Japon traditionnel. L’histoire suit un jeune homme dont l’objectif est de redonner des couleurs à un monde maudit, en utilisant la pêche comme moyen de restauration. Le jeu intègre également des éléments de collection et de gestion d’équipements de pêche, offrant une expérience conçue pour être à la fois immersive et accessible.