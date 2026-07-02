Case Solved: The London Files, le jeu d’énigmes logiques décontracté, mène l’enquête sur PC, mobiles et consoles le 29 juillet.

Amateurs de puzzles, à vos agendas : Case Solved: The London Files débarque sur PC, mobiles (iOS et Android), Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Nintendo Switch le 29 juillet !

Dans la peau d’un limier au style noir, vous arpenterez les rues détrempées de la capitale, prêt à résoudre une série de meurtres. Armé de votre esprit affûté, d’un stylo et de papier, et d’une tasse de thé assez grande pour y nager, vous relèverez les incohérences dans les alibis et les témoignages pour faire éclater la vérité. Découvrez les indices cachés dans les décors 2D dessinés et réalisés à la main, repérez ce qui cloche et rassemblez les informations qui feront voler ces affaires en éclats ! Deviner ne vous mènera nulle part dans les grilles de logique fermées de Case Solved: The London Files, que seuls les esprits les plus affûtés parviendront à résoudre.

Imprégnez-vous de l’ambiance des années 1960, portée par une bande-son jazz qui donne envie de claquer des doigts, idéale pour les joueurs qui souhaitent s’installer confortablement et résoudre des enquêtes à leur propre rythme. Combattre le crime dans la capitale n’a jamais été aussi relaxant ni gratifiant.

Caractéristiques principales de Case Solved: The London Files :

La logique, pas la chance : Résolvez des énigmes en analysant des déclarations, en déduisant qui a dit quoi, et en reconstituant la vérité.

Les bas-fonds mystérieux de Londres : Enquêtez sur trois affaires uniques situées dans des lieux emblématiques de Londres, chacune avec ses propres retournements et suspects.

Une atmosphère noir douillette : Profitez d’une version plus douce du roman noir, avec des visuels dessinés à la main, une douce musique jazz et un rythme tranquille et réfléchi.

Case Solved: The London Files sortira sur PC via Steam, sur appareils iOS et Android ainsi que Google Play Pass, sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Nintendo Switch le 29 juillet 2026.