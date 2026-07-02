De l’ombre des studios de danse aux projecteurs des stades internationaux, devenez la nouvelle sensation de la pop coréenne. Une aventure musicale majeure, jouable en solo ou en groupe jusqu’à 3 joueurs sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC.
Plus qu’un genre musical, la K-Pop est aujourd’hui un raz-de-marée culturel qui bouscule les charts, remplit les plus grands stades de la planète et unit des millions de passionnés à travers le monde. Microids est particulièrement fier d’annoncer aujourd’hui sa collaboration avec le studio Old Skull Games pour la sortie de K-POP Rising – Dream to Shine. Ce jeu de simulation et de rythme sera disponible dès le 5 novembre sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC (Steam).
Dans K-POP Rising – Dream to Shine, les joueurs s’immergent dans l’univers exigeant et fascinant de la musique moderne. Accompagnés de leur meilleure amie Nova, ils devront s’engager à 100 % dans la course à la gloire : des sessions d’entraînement intensives en studio jusqu’à la consécration sur les scènes les plus prestigieuses, le titre propose une expérience complète alliant sens du rythme, personnalisation poussée et gestion de communauté à l’ère des réseaux sociaux.
Les points clés du jeu :
Le phénomène international entre vos mains : Inspirez-vous de vos idoles et reproduisez l’ascension des plus grands groupes de K-Pop actuels. Devenez le visage de cette culture qui fascine le monde entier.
- Une aventure qui vous ressemble (Customisation totale) : Exprimez votre singularité ! Créez et personnalisez votre personnage de la tête aux pieds selon vos envies et l’ambiance de vos prestations. Vêtements pointus, maquillage iconique… tout est possible pour imposer votre style sous les projecteurs.
- Votre groupe, vos règles : C’est vous qui menez la danse. Créez votre groupe à votre image, recrutez ses membres et transformez vos premiers fans en une communauté internationale de millions d’abonnés.
- Restez dans le rythme ! Le talent se cultive. Perfectionnez votre chant, maîtrisez des chorégraphies millimétrées et aiguisez votre sens du tempo à travers des phases de gameplay rythmiques captivantes pour devenir une star accomplie.
- De votre chambre à la conquête des stades : Débutez au bas de l’échelle dans l’anonymat de votre chambre, gravissez les échelons grâce à votre passion et votre persévérance, et transformez-vous en l’icône internationale de vos rêves.
- Brillez en solo, triomphez à 3 ! Parce que la musique est synonyme de partage, vivez cette aventure seul(e) ou avec deux ami(e)s. Formez le groupe de vos rêves en mode coopératif et unissez vos talents pour mener votre girls band tout en haut des charts mondiaux !
Laisser un commentaire