De l’ombre des studios de danse aux projecteurs des stades internationaux, devenez la nouvelle sensation de la pop coréenne. Une aventure musicale majeure, jouable en solo ou en groupe jusqu’à 3 joueurs sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC.

Plus qu’un genre musical, la K-Pop est aujourd’hui un raz-de-marée culturel qui bouscule les charts, remplit les plus grands stades de la planète et unit des millions de passionnés à travers le monde. Microids est particulièrement fier d’annoncer aujourd’hui sa collaboration avec le studio Old Skull Games pour la sortie de K-POP Rising – Dream to Shine. Ce jeu de simulation et de rythme sera disponible dès le 5 novembre sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC (Steam).

Dans K-POP Rising – Dream to Shine, les joueurs s’immergent dans l’univers exigeant et fascinant de la musique moderne. Accompagnés de leur meilleure amie Nova, ils devront s’engager à 100 % dans la course à la gloire : des sessions d’entraînement intensives en studio jusqu’à la consécration sur les scènes les plus prestigieuses, le titre propose une expérience complète alliant sens du rythme, personnalisation poussée et gestion de communauté à l’ère des réseaux sociaux.

Les points clés du jeu :