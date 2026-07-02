La société Pokémon Company International est ravie d’annoncer le tournoi Champion of Champions.

Le tournoi Champion of Champions, qui aura lieu le 29 juillet 2026 à 15h CEST à Londres, rassemblera huit individus exceptionnels représentant un éventail de disciplines compétitives uniques :

Championne de sifflement – Aina Ziordia Botella [Espagne]

Champion de pizza acrobatique – Nicola Matarazzo [Italie]

Champion de bataille d’oreillers – Leandro Silva [États-Unis]

Champion de space out – Denis Kwan Hong-Wang [Hong Kong]

D’autres informations seront dévoilées à l’approche de l’événement.

Le célèbre compétiteur et trois fois champion du monde du tournoi du jeu vidéo Pokémon, Ray Rizzo, mettra ses compétences de coach au service des participants en amont de la compétition Pokémon et partagera son expertise pour assurer une expérience authentique et compétitive lors du tournoi pour toutes les parties impliquées.

L’événement se terminera par un spectacle retransmis en direct invitant tous les fans du monde entier à se connecter à la chaîne Twitch Pokémon officielle et la chaîne YouTube officielle de Pokémon à partir de 15 h 00 CET le 29 juillet pour voir les compétiteurs s’affronter dans le but de remporter le titre ultime de Champion of Champions Pokémon. Le vainqueur remportera un voyage aux Pokémon World Championships en 2027 et un don sera fait en son nom à une œuvre de charité de son choix.

Conçu pour mettre en avant l’accessibilité et la nature multi-plateforme du jeu, ce tournoi souhaite prouver que tout le monde peut devenir champion ou championne des Pokémon Champions.

Pokémon Champions est conçu pour être inclusif et accessible à toutes et tous, avec des téléchargements gratuits, une compatibilité multi-plateforme sur mobile et consoles Nintendo Switch, ainsi qu’un gameplay accessible aux gamers en herbe comme aux vétérans à l’esprit de compétition.