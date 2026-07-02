Les données de ventes physiques de jeux et consoles au Japon pour la semaine du 22 au 28 juin 2026 viennent d’être publiées par Famitsu, révélant une semaine marquée par le lancement de Star Fox sur Nintendo Switch 2, qui s’impose immédiatement en tête des ventes avec 41 680 copies écoulées dès sa première semaine. Ce chiffre dépasse les performances de lancement de Star Fox Zero et Star Fox 3D.

Côté logiciels, Star Fox s’empare de la première place du classement avec 41 680 unités vendues, devenant ainsi le titre le plus vendu de la semaine et le seul nouveau lancement à figurer dans le top 10. Tomodachi Life: Living the Dream, sorti le 16 avril 2026, se classe en deuxième position avec 28 543 exemplaires vendus, affichant une baisse de 18 % par rapport à la semaine précédente et portant ses ventes totales à 1 410 570 unités depuis son lancement. Powerful Pro Baseball 2026-2027, sorti le 11 juin 2026, complète le podium avec 16 950 ventes, soit une diminution de 40 % par rapport à son week-end de lancement, pour un total de 146 335 unités écoulées depuis sa commercialisation.

eFootball Kick-Off!, sorti le 3 juin 2026 sur Nintendo Switch 2, se positionne en quatrième place avec 6 483 ventes, tandis que Pokémon Pokopia, disponible depuis le 5 mars 2026, enregistre 5 870 unités vendues, affichant une baisse de 17 % par rapport à la semaine précédente et portant son total à 1 069 925 copies. Mario Kart World, sorti le 5 juin 2025, continue de performer avec 4 521 ventes cette semaine, soit une progression de 5 % par rapport à la semaine précédente, pour un total de 2 979 306 unités vendues depuis son lancement.

Les titres japonais exclusifs Medabots Card Robattle RB Kabuto Ver. / Kuwagata Ver. et Blackish House ←sideZ -Retour-, tous deux sortis le 25 juin 2026, font leur entrée dans le top 10 avec respectivement 4 348 et 4 114 ventes. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, sorti le 18 juin 2026, chute à la neuvième place avec 4 077 ventes, soit une baisse de 83 % par rapport à sa semaine de lancement, portant son total à 27 751 unités. Enfin, Minecraft, sorti le 21 juin 2018, enregistre 3 353 ventes, affichant une légère baisse de 3 % par rapport à la semaine précédente, pour un total de 4 229 124 unités vendues depuis son lancement.

Top 10 Ventes — Semaine du 25 juin 2026

# Plateforme Titre du Jeu Éditeur Ventes Hebdo Total Ventes 01 NS2 Star Fox Nintendo 41,680 — (NEW) 02 NSW Tomodachi Life: Living the Dream Nintendo 28,543 1,410,570 03 NSW Power Pros 2026-2027 Konami 16,950 146,335 04 NS2 eFootball Kick-Off! Konami 6,483 41,508 05 NS2 Pokemon Pokopia Pokemon Co. 5,870 1,069,925 06 NS2 Mario Kart World Nintendo 4,521 2,979,306 07 NSW Medabots Card Robattle RB: Metabee Ver. / Rokusho Ver. Imagineer 4,348 — (NEW) 08 NSW Blackish House — SideZ: Retour Edia 4,114 — (NEW) 09 NS2 The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Square Enix 4,077 27,751 10 NSW Minecraft Microsoft Game Studios 3,353 4,229,124

Côté console, la Nintendo Switch 2 maintient sa domination avec 24 879 unités vendues cette semaine, portant son total depuis son lancement à 5 965 379 unités. La PlayStation 5 (toutes versions confondues) totalise 9 896 ventes, tandis que la famille Nintendo Switch (toutes versions confondues) enregistre 7 068 ventes. La Xbox Series (toutes versions confondues) affiche un total de 361 unités vendues. Les modèles spécifiques montrent une répartition où la PlayStation 5 Digital Edition domine avec 8 797 ventes, suivie de la PlayStation 5 Pro avec 832 unités, la PlayStation 5 standard avec 267 ventes, la Xbox Series X avec 180 unités, la Xbox Series S avec 133 unités, la Xbox Series X Digital Edition avec 48 unités, la Nintendo Switch OLED Model avec 4 030 unités, la Nintendo Switch Lite avec 2 553 unités, et enfin la Nintendo Switch standard avec 485 unités.

Top Consoles — Semaine du 25 juin 2026