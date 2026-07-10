La canicule est de retour sur la France. Si vous avez besoin de jeux pour oublier la chaleur ambiante, nous avons notre vingt-huitième sélection des promotions de l’année. Au progamme, du Square Enix, du Team17, et d’autres petites pépites !

Final Fantasy VII Remake Intergrade (Nintendo Switch 2)

17,49€ au lieu de 49,99€

Pour nous, c’est la promotion de la semaine. Final Fantasy VII Remake Intergrade, sorti en janvier, est déjà sur l’eShop à 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65% !) jusqu’au 16 juillet.

Alors oui, derrière un tel monument qu’est Final Fantasy VII, les choix sur ce remake peuvent faire tiquer les purites. Néanmoins, cette arrivée de ce titre sur Nintendo Switch 2 est une réussite, parfaite pour profiter de l’expérience un peu partout grâce au mode portable. Notre testeur lui avait mis la note de 8,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Worms Armageddon: Anniversary Edition

8,49€ au lieu de 24,99€

Notre testeur avait dit : « À voir en promotion ». Ça tombe bien, car Worms Armageddon: Anniversary Edition est disponible sur l’eShop à 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%) jusqu’au 30 juillet.

Worms est peut-être l’une des licences les plus connues du monde vidéoludique (avec la licence juste au-dessus). Avec cette édition anniversaire, nous retrouvons ce jeu qui a fait les joies de nombreuses soirées entre amis. Le titre est fun, jouissif, parfait à faire que l’on soit néophyte ou confirmé. Notre testeur lui avait mis la note de 7,5 sur 10.

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Crypt Custodian

13,99€ au lieu de 19,99€

Petite première pour ce titre dans notre sélection : Crypt Custodian est disponible sur l’eShop à 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%) jusqu’à la date très symbolique du 14 juillet.

Si vous cherchez un metroidvania réussi, réalisé avec passion, à la fois beau graphiquement et aux combats nerveux, alors peut-être que Crypt Custodian est le jeu qu’il vous faut. Notre testeur lui avait mis la très bonne note de 8,4 sur 10.

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NEO: The World Ends with You

17,99€ au lieu de 59,99€

Le prix de NEO: The World Ends with You continue de baisser. Il est sur l’eShop à 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%). La promotion se termine comme Final Fantasy, le 16 juillet.

NEO: The World Ends with You est la suite d’un jeu sorti à l’époque sur DS. Nous avons là un action-RPG réussi, avec un gameplay complet et des splendides graphismes ! Si vous n’avez pas peur de lire beaucoup de textes, n’hésitez pas à prendre cette superbe pépite. Notre testeur lui avait mis la note de 9,3 sur 10.

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Tangle Tower

3,35€ au lieu de 16,79€

Nous terminons avec Tangle Tower, déjà placé dans notre sélection en début d’année. Le jeu est disponible sur l’eShop à 3,35€ au lieu de 16,79€ (-80%) jusqu’au 22 juillet.

Tangle Tower est un superbe jeu dans lequel nous menons l’enquête. Si l’aventure est un peu courte, il est très simple de se laisser charmer par son scénario ou son style bande dessinée. Surtout qu’à trois euros, c’est vraiment un tout petit investissement ! Notre testeur lui avait mis la note de 7,8 sur 10.

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