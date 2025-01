Il y a des jeux qui ramènent instantanément en arrière, à une époque où l’on se connectait à Internet via AOL en connexion 56K, avec un temps d’attente de 10 minutes pour pouvoir jouer en ligne avec quelqu’un, puis voir sa partie se figer parce que la connexion se coupait. Une époque empreinte de nostalgie que l’on n’aimerait pas revivre pour ce qui est d’Internet, mais à laquelle on repense avec magie et fous rires pour certains jeux, comme celui-ci.

Worms Armageddon : Anniversary Edition, du studio Team 17, est la réédition d’un jeu sorti en 1999 à l’occasion de son 25e anniversaire en 2024. Il est le troisième épisode d’une série de jeux qui a pris naissance en 1995 avec Worms premier du nom, sur Amiga, ensuite porté sur plusieurs machines. Il s’agit d’un jeu de guerre au tour par tour où les joueurs incarnent de petits lombrics se disputant un bout de territoire à grands coups de bazooka, batte de baseball, moutons volants ou sainte grenade.

Oui, vous avez bien lu, ici le sérieux n’aura pas sa place, sauf pour imaginer les stratégies les plus tordues pour pouvoir venir à bout des 4 vers composant l’équipe adverse. Mais les références (notamment aux Monty Python) et l’humour omniprésent durant les parties en font, encore aujourd’hui, un des épisodes les plus appréciés et encore joués à ce jour, en ligne. Alors, est-ce que cette version anniversaire est une réussite ?

Le ver de l’amitié ?

Cette version anniversaire de Worms Armageddon propose l’intégralité du jeu d’origine. On retrouve donc la possibilité de faire des matchs rapides pour se lancer immédiatement à l’assaut et dégommer du ver. Nous retrouvons donc des matchs personnalisés pour configurer toutes les options d’un affrontement allant de la forme du terrain, au choix des armes disponibles, des équipes, des noms des vers, des pierres tombales, des voix, etc. La personnalisation est assez complète, et vous avez même la possibilité de sauvegarder vos paramètres pour les retrouver plus tard plus facilement. Un mode campagne solo, avec des objectifs variés, où la simple élimination de l’équipe adverse n’est pas toujours suffisante. Vous devrez passer par des défis chronométrés, ou même des morts subites avec le décor qui se dissipe dans les flots montant à mesure des tours. Un mode local et un mode en ligne (sans Cross-Play), jouable de 2 à 6 joueurs, ainsi qu’un menu d’aides et commandes, simple et explicatif sur les composantes du jeu et les commandes, malheureusement non réattribuables. C’est un point dommageable, car les commandes de l’époque ne correspondent plus aux standards d’aujourd’hui, et elles sont parfois contre-intuitives. Surtout sur la machine de Nintendo, qui a des commandes de validation de base, inversées par rapport à celles de Sony, par exemple. Ce n’est qu’une légère ombre au tableau, mais pour permettre un confort au plus grand nombre, une évolution aurait été appréciable.

Sur le menu principal, on trouve quelques petites nouveautés, à commencer par un bonus appelé “Histoires de guerre”, qui est en fait une frise chronologique interactive retraçant l’histoire de la série. Les fans seront ravis de retrouver des images et vidéos d’archives qui reprennent l’histoire de la licence et son évolution au cours des décennies. Dans la section options, on trouve les configurations de base du volume et de la langue (français disponible), mais aussi un lecteur de musique intégré si vous voulez profiter pleinement des ambiances musicales des différents niveaux, très cool ! Au passage, l’ambiance sonore est toujours aussi plaisante dans le jeu, qu’il s’agisse des voix des lombrics, des répliques, des effets sonores ou des compositions pour les différents niveaux. Tout fonctionne parfaitement et nous replonge dans le jeu comme en 1999, pour notre plus grand plaisir.

Enfin, dernier ajout, la version “portable” de Worms Armageddon. Il s’agit en réalité du jeu dans sa version GameBoy Color. Un choix étonnant que d’intégrer cette version : en effet, à part pour faire un clin d’œil nostalgique et technique, et de montrer comment était proposé le jeu sur une machine techniquement limitée à l’époque, on peut se demander quel est l’intérêt de proposer une version GameBoy Color tronquée à l’intérieur d’une version Switch, bien plus complète et plus agréable à jouer sous tous ses aspects. Autant proposer un jeu différent, qui donnerait une impression de véritable bonus en incluant, par exemple, le tout premier Worms.

Concernant les graphismes, le jeu profite d’un lissage HD, ce qui est très appréciable et vient forcément apporter un côté chatoyant à des jeux en 2D comme celui-ci. Malheureusement, certains objets en jeu semblent avoir été oubliés, ou n’ont pas profité d’un soin particulier, et apparaîtront donc un peu plus pixélisés. On notera aussi un petit manque de lisibilité, l’affichage des textes en version dockée apparaissant trop petit. En mode portable, ça passe tout juste : effectuer un contrôle de vue chez l’opticien du coin avant est un choix judicieux, car à plusieurs reprises durant notre test, nous avons instinctivement rapproché la console de notre visage pour lire plus confortablement.

Un ver de trop ?

Worms Armageddon : Anniversary Edition est un très bon jeu. Il l’était déjà à l’époque, et il le reste aujourd’hui. Comme indiqué en introduction, l’épisode original de 1999 est toujours joué en ligne, et donc proposer une version améliorée du jeu avec les options en ligne intégrées et quelques bonus est très appréciable. Mais le prix proposé pose tout de même question : 24,99€, c’est un prix assez élevé pour un jeu disponible sur d’autres supports à quelques euros, dans sa version d’origine. Les graphismes HD, le musée interactif et la version GameBoy Color sont des ajouts appréciables, mais justifient-ils le prix, alors que le studio Team 17 a proposé Worms W.M.D, également disponible sur Switch et régulièrement en promotion à moins de 6 ou 7 euros, avec un contenu tout aussi intéressant ? Nous vous laissons juges. Pour autant, le jeu s’adresse en priorité aux fans de la licence ayant bien connu le jeu dans les années 90, et souhaitant retrouver de la simplicité dans les choix d’armes, de structures de niveaux, et avec un contenu solide, notamment en solo..

Worms Armageddon : Anniversary edition est disponible depuis le 26 septembre 2024 sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 24,99 euros, en plusieurs langues, dont le français.