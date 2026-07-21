Annonce un peu surprise du dernier Nintendo Direct, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration s’est directement retrouvé sur l’eShop… Lara s’est-elle remise de son séjour à Yamatai ? Il est temps de ressortir son arc et de faire un tour… en Sibérie !

Lara Tour !

Lara Croft fête ses 30 ans cette année ! Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, nous vous proposons de (re)lire ce rapide retour sur cette aventurière britannique, imaginée par Core Design (et plus précisément Toby Gard) en 1996, c’est sur PC, Saturn et PS One que l’exploratrice a fait ses débuts… La saga originale proposera six épisodes, dont les versions remastered des 3 premiers volets et des 3 derniers ont été chroniquées chez nous ! Lara Croft s’impose rapidement comme une icône des jeux vidéo et voit ses aventures adaptées sur de multiples supports : comics, cinéma (interprétée par Angelina Jolie puis Alicia Vikander) et même une série d’animation ! La saga vidéoludique connaîtra un premier reboot en 2006 avec la trilogie également appelée TLAU (pour Tomb Raider Legend, Anniversary et Underworld). Puis un second reboot est lancé en 2013, avec un jeu nommé simplement Tomb Raider ; il proposait de revenir aux origines de Lara Croft et plus particulièrement à sa première véritable aventure dans une ambiance très « survival », nous vous en parlions juste là. Fort du succès de ce reboot, deux opus suivront pour former une nouvelle trilogie et aujourd’hui, c’est à ce second volet que nous allons nous intéresser ! Suite aux événements de Yamatai, Lara a drastiquement changé ! Les épreuves qu’elle a dû traverser l’ont endurcie, même si elle se montre parfois un peu trop impétueuse… Forte de son expérience, elle se décide à continuer de suivre les traces de son papa et se met en quête de la « source divine » protégée par un mystérieux « prophète ». Lara est têtue et veut découvrir ce mystérieux artefact, même si cela lui est déconseillé par sa belle-mère qui ne voudrait pas qu’il arrive malheur à sa belle-fille… Après une (magnifique) escapade en Syrie histoire d’apprendre ou réapprendre les bases du jeu, la quête de Lara la mènera en Sibérie où elle aura fort à faire avec l’environnement hostile, aussi bien naturel qu’humain… faisant face à la mystérieuse organisation des Trinitaires, qui compte bien s’emparer également de la source divine. Fort heureusement, elle pourra compter sur des alliés inattendus, mais dont nous ne vous parlerons pas plus ici, vous laissant le loisir de découvrir les rebondissements (parfois prévisibles) offerts par le jeu.

Lara caille

Pour ce second volet, pas mal de mécaniques du premier volet ont été reprises (et c’est une bonne chose). Lara est toujours capable de se déplacer dans des environnements en trois dimensions, elle peut sauter, courir, sprinter, utiliser son piolet pour escalader certaines surfaces (ou éliminer certains ennemis de manière furtive) ou encore fabriquer des objets… On retrouve les points de compétences que l’on gagnera au fil de nos découvertes et de nos éliminations, points que l’on pourra ensuite échanger dans trois catégories de compétences différentes : Castagneur, Chasseur et Survivant. Les compétences liées à la « castagne » vous rendront plus résistante et plus efficace lors des éliminations, la chasse améliorera votre habilité avec les armes (qu’elles soient à feu et à flèches) et vous permettront de mieux gérer les ressources pour fabriquer des munitions, enfin celles liées à la survie vous permettront d’affûter vos sens pour découvrir des points d’intérêts, mais aussi de fabriquer des munitions plus performantes ou de quoi piéger les ennemis… Ces catégories existaient déjà dans le précédent volet mais apportent quelques nouveautés. Toutefois, l’un des plus gros apports du jeu est lié à la capacité de « crafting » de Lara. Elle peut ainsi fabriquer des flèches empoisonnées (utiles pour affaiblir certains ennemis – humains ou animaux – trop résistants) ou encore fabriquer des cocktails Molotov ou des grenades à fragmentation, avec des boîtes de conserve et diverses ressources en sa possession. Il sera également possible de débloquer de nouvelles compétences en réussissant des tombeaux cachés dans les zones semi-ouvertes que vous serez amenés à traverser. Ces derniers sont plus intéressants et nombreux que dans l’opus précédent et demanderont généralement une bonne dose d’observation pour réussir à en venir à bout. En effet, il faudra souvent compter sur l’environnement et l’enchaînement de différentes actions pour parvenir à atteindre les sommets (ou débloquer un accès). Ces passages sont plutôt intéressants et chaque tombeau a sa propre méthode de résolution, ce qui permet de renouveler le gameplay et de profiter des environnements pour flâner un peu et revenir à des endroits déjà explorés pour débloquer certaines zones grâce à des compétences nouvellement acquises. Ce côté « metroidvania » est un gros plus de cet opus, d’autant que les zones semi-ouvertes sont beaucoup plus grandes que dans le précédent épisode. Outre les tombeaux, vous pourrez également partir en quête de certains trésors enterrés dans les niveaux et révélés grâce à des cartes cachées, qu’il faudra au préalable décrypter. Le jeu intègre un système de traduction permettant à Lara de gagner en compétences linguistiques au fil des documents qu’elle découvrira dans le jeu, cela permet de rappeler le côté polyglotte de l’aventurière, même s’il est ici réduit à la découverte de différents parchemins et documents. Cette version a également la bonne idée d’inclure l’ensemble des DLC sortis pour le jeu et de les intégrer directement à l’histoire… On pourra ainsi suivre l’excellente quête avec la sorcière Baba Yaga durant l’histoire principale, il sera également possible de visiter le manoir Croft en ruine (avant qu’il ne soit réhabilité par Lara) ! Et si l’aventure principale vous ennuie, vous pourrez également utiliser vos talents pour la chasse et collecter ainsi de précieuses ressources pour fabriquer de nouveaux objets et gagner des nouveaux points de compétences, difficile de s’ennuyer !

La reine Lara, tout simplement

Tout comme le premier opus, ce second volet offre une dimension toujours aussi cinématographique en se montrant même encore plus impressionnant ! Dès le début, nous devons faire face à une avalanche et même si certains passages sont à base de QTE, l’ensemble donne lieu à une scène qui est à couper le souffle ! C’est franchement spectaculaire et c’est parfaitement retranscrit à l’écran, que ce soit en portable ou en docké ; même si c’est en docké que le jeu montre toute sa superbe. Entre les textures, les effets de lumière, les décors, les effets de l’eau qui ruisselle sur les habits humides de Lara, après un passage dans l’eau, c’est véritablement une réussite ! On en prend plein les mirettes et on voit des paysages différents, même si l’action se déroule en Sibérie… Ainsi, vous affronterez les températures extrêmes de la Sibérie et traverserez d’anciennes bases et usines russes remontant à Lénine, vous traverserez également des vallées oubliées et plus tempérées… sans oublier d’anciens temples aux cascades mystérieuses… Un bel effort a également été fourni sur la partie sonore : l’ambiance des différentes zones, avec les cris des animaux et le bruit du vent, renforce l’immersion. Le doublage en français (textes et voix) est de retour et le casting vocal est toujours aussi efficace ; on pourra déplorer une synchronisation labiale parfois défaillante, mais en aucun cas cela ne gâche l’expérience et l’exploration ! Visuellement, le portage est une réussite et même si on parle d’un jeu sorti il y a 10 ans, au niveau du rendu c’est équivalent à celui des versions PS5/Xbox Series, ce qui laisse augurer du meilleur pour la suite, notamment le dernier volet de la trilogie, mais aussi le remake du premier épisode, Legacy of Atlantis, attendu l’an prochain ! Une chose est sûre, malgré les années, Lara ne nous déçoit pas.