Vous connaissez certainement Lara Croft ? Cela fait quand même près de 30 ans que l’aventurière joue du flingue et des acrobaties sur tous les supports… Il est temps de sortir un arc ? Oui, oui, un arc ! Et de (re)découvrir les origines de Lara…

Les origines de Lara Croft

Nous l’indiquions en introduction, Lara Croft va fêter ses 30 ans l’an prochain ! Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, voici un rapide retour sur cette aventurière britannique, imaginée par Core Design (et plus précisément Toby Gard) en 1996. C’est sur PC, Saturn et PS One que l’exploratrice a fait ses débuts… La saga originale proposera 6 épisodes, dont les versions remastered des 3 premiers volets et des 3 derniers ont été chroniquées chez nous ! Lara Croft s’impose rapidement comme une icône des jeux vidéo et voit ses aventures adaptées sur de multiples supports : comics, cinéma (interprétée par Angelina Jolie puis Alicia Vikander) et même une série d’animation ! La saga vidéoludique connaîtra un premier reboot en 2006 avec la trilogie également appelée TLAU (pour Tomb Raider Legend, Anniversary et Underworld). Puis un second rebot est lancé en 2013, c’est d’ailleurs celui qui nous intéresse aujourd’hui. Appelé simplement Tomb Raider, il propose de revenir aux origines de Lara Croft et plus particulièrement à sa première véritable aventure dans une ambiance très « survival ».

En effet, cet épisode met en scène une jeune Lara qui vient de fêter ses 21 ans. Toute fraîchement diplômée, elle s’embarque dans une expédition avec ses amis et des collègues, accompagnée par le Dr James Whitman, qui espère que cette aventure lui permettra de faire une découverte à même de redorer son blason. Mais tout ne va pas se passer comme prévu et la joyeuse bande se retrouve prise dans une tempête au cœur du Triangle du Dragon. Le bateau fait naufrage et les rescapés sont alors capturés par des hommes faisant partie d’une milice qui semble vivre sur l’île depuis longtemps… Ligotée, suspendue dans une caverne, la jeune héroïne parvient à se défaire de ses liens et tente de retrouver ses amis… Fort heureusement, elle peut compter sur ses connaissances pour survivre en milieu naturel, apprises par feu son père mais aussi son mentor, Roth, qui fait également partie de l’expédition. Lara apprendra à survivre dans cette jungle hostile, à se servir d’un arc, à chasser, mais aussi… à tuer un autre humain pour la première fois… C’est le début d’une aventure qui va transformer la jeune et innocente Lara en une survivante endurcie et « badass » qui fera tout pour sauver ses amis…

Une survivante est née !

Ce nouvel épisode des aventures de Lara Croft aborde donc l’aventure sous un prisme plus « survival » et discrétion, infiltration, tout en conservant l’aspect aventure/action. Lara se dirige donc en vue à la troisième personne et il est possible de se balader plus ou moins librement sur l’île de Yamatai. En effet, celle-ci est divisée en plusieurs zones semi-ouvertes, mais dont nous vous reparlerons plus bas !

D’un point de vue capacités, Lara est capable de marcher et de courir dans toutes les directions. Elle peut également sauter, s’accrocher à des rebords, utiliser un arc pour éliminer des ennemis ou se créer de nouveaux chemins, utiliser des armes à feu (ben oui, faudrait voir à pas trop la chauffer Lara !), escalader les parois rocheuses à l’aide de son piolet mais aussi (et surtout) faire évoluer ses compétences de survivante !

Celles-ci sont divisées en 3 : Survivant, Chasseur et Castagneur. Les capacités de la première seront surtout relatives à votre environnement et aux matériaux que vous pourrez récupérer (certaines, assez pratiques, permettront de ramasser les flèches utilisées sur un ennemi ou encore de récupérer plus de munitions). Vous pourrez également améliorer votre perception et, par là même, votre capacité à trouver les trésors et documents secrets (utile si vous visez les 100%). Les compétences de Chasseur auront un impact sur l’utilisation des armes et surtout la possibilité de les utiliser pour « finir » certains ennemis et gagner plus de récompenses.

Enfin, la partie Castagneur vous permettra d’améliorer vos capacités au corps à corps ainsi que l’utilisation de votre matériel. Lara pourra débloquer la capacité de lancer de la terre ou des cailloux sur ses ennemis pour les aveugler quelques instants, ou utiliser son piolet pour leur exploser le crâne. Vous pourrez également améliorer votre capacité à esquiver vos adversaires pour leur asséner directement un coup fatal. Lara pourra se faire un peu plus discrète pour éliminer ses ennemis en les prenant par surprise, ou faire le ménage en silence, avec un arc ou un pistolet équipé d’un silencieux.

Outre ces compétences liées à Lara Croft, vous aurez également la possibilité d’améliorer vos armes. Au nombre de 4 – un arc, un fusil à pompe, un fusil mitrailleur et un pistolet – ces dernières disposent de trois améliorations que vous pourrez débloquer en trouvant des éléments au cours de votre progression, en fouinant dans les niveaux. Le piolet s’améliorera automatiquement au fil de l’histoire. Enfin, vous aurez la possibilité de rhabiller Lara avec 6 tenues différentes, mais qui n’apportent pas de réelles compétences, si ce n’est esthétiques, à notre personnage.

L’île est divisée en 15 secteurs différents, allant d’une forêt de départ à des ruines, en passant par un temple dans la montagne, des catacombes, un bidonville ou encore une base militaire de recherche… Cela permet de proposer des environnements plutôt variés au sein d’un même endroit. Et même si, pour une fois, Lara ne fait pas le tour du monde, nous retrouvons tout de même un certain dépaysement. Chaque zone propose également son lot de reliques, documents, géocaches et parfois herbes à cueillir. Certaines comportent également des tombeaux à explorer. Ces derniers demanderont généralement de résoudre une mini-énigme et vous permettront de gagner des bonus supplémentaires.

Solid Croft… ou Lara Snake

Outre ce côté « survival », le jeu apporte une dimension action un peu plus poussée, notamment dans les affrontements contre les ennemis humains. Ces derniers seront généralement à 3 ou 4 dans certains secteurs et il faudra faire preuve de discrétion pour éviter qu’ils n’appellent des renforts. Dans ce cas-là, il vaudra mieux rester planqué (en évitant les bâtons de dynamite et les cocktails Molotov quand même) et tâcher de les abattre en visant la tête. Tenter une offensive en frontal contre une dizaine de méchants armés jusqu’aux dents relève du suicide. Qui plus est, ils savent s’organiser et mettent parfois quelques stratégies en place pour vous encercler. L’avantage également de ce côté « réaliste » dans les coups est qu’il s’applique aussi bien à notre personnage qu’à nos ennemis. Ainsi, un ennemi semblant un peu plus balèze que les autres pourra être éliminer rapidement, sous réserve de viser au bon endroit, bien évidemment !

Cette approche planque/action, un peu empruntée à Marcus Fenix ou Nathan Drake, apporte un renouveau assez bienvenu à la saga, même si certains passages très bourrins demandent de rester planqué et d’abattre une multitude d’ennemis… sans se faire tuer… Ce qui n’est pas toujours aisé. On notera aussi, période oblige, une propension aux QTE (Quick Time Event), assez pénibles, surtout lorsqu’ils entraînent une mort immédiate. Fort heureusement, ils ne hantent pas trop le jeu et seront surtout présents dans une séquence au début et une autre à la fin. Le reste du temps, il s’agira surtout d’esquiver un ennemi, puis d’appuyer sur la touche X au bon moment.

Ce Tomb Raider est le reflet de ce qui se faisait il y a dix ans, et il faut avouer qu’hormis les QTE, le reste a plutôt bien vieilli. L’histoire est plutôt solide et renforcée par les différents documents que l’on peut trouver au gré de notre exploration. De par sa réalisation, le jeu offre une expérience quasi cinématographique. Cela se ressent par le doublage (entièrement en français) de qualité et les différents effets sonores et musicaux qui participent grandement à l’immersion dans cette jungle hostile.

Graphiquement, le jeu s’en sort plutôt bien. Il était déjà joli à l’époque, il l’est toujours autant aujourd’hui. Les effets de lumière sont réussis, tout comme les textures et les effets de feuillage dans la jungle. Et même si l’on sait pertinemment que la Nintendo Switch 2 est capable de faire bien mieux, le jeu reste très agréable à parcourir en mode portable ; cela est en grande partie dû à sa fluidité parfaite, et ce, en toute circonstance ! Les mouvements de Lara sont fluides et les animations détaillées. Il est vrai qu’en docké le jeu reste appréciable, mais l’affichage de certaines textures (au loin) se fait avec un petit décalage auquel on ne fait pas forcément attention en portable.

Et même si, graphiquement, la Nintendo Switch 2 n’est clairement pas poussée dans ses retranchements, l’équipe d’Aspyr (habituée aux remastered) a profité des fonctionnalités offertes par la Nintendo Switch 2, sans forcément aller jusqu’au bout. Ainsi, il est possible d’utiliser l’écran tactile sur les menus et la carte (mais pas pour viser). On peut également utiliser les fonctions gyroscopiques des Joy-Con, mais pas pour viser ; uniquement pour manipuler des objets… Cependant, il est possible de jouer en mode souris, pour se déplacer avec le stick gauche et viser avec le Joy-Con droit et, malgré une certaine sensibilité (réglable), cela reste une fonctionnalité appréciable. D’autant plus qu’il est possible de passer du mode souris au mode « classique » en tenant le Joy-Con normalement (à l’image de ce que l’on avait pu voir dans la démo de Metroid Prime 4). D’un point de vue utilisation des capacités, c’est donc assez positif.

Au-delà de cet aspect technique, cette édition « définitive » offre également des bonus, comme des croquis préparatoires pour le jeu (qui aurait pu prendre un chemin à la limite du survival horror), des vidéos revenant sur le développement ainsi que des modèles en 3D des différents personnages rencontrés. On retrouve également l’intégralité du comics Tomb Raider: The Beginning qui fait office de préquel au jeu ; malheureusement, celui-ci est en anglais uniquement ! On note également que le titre propose également un mode multijoueur en ligne, mais celui-ci était malheureusement désert lors de nos tests. Au demeurant, cela n’empêche pas de profiter pleinement du jeu en mode solo, qui saura vous occuper entre 15 et 20h pour peu que vous souhaitiez trouver tous les artéfacts, tombeaux, plantes et documents disséminés aux quatre coins de l’île !

Tomb Raider: Definitive Edition est disponible au prix de 18,19 euros sur l’eShop.