Pour ce mois de juillet bien entamé, c’est une pléaide de promotions qui est arrivée pour les joueurs. Nous avons fait le choix pour cette sélection de vous conseiller des pépites très récentes qui s’affichent pour certaines pour la première fois en promotion. Il y a de très très belles pépites !

Hades II (Nintendo Switch 1 et 2)

20,99€ au lieu de 29,99€

Quel jeu… Hades II est disponible sur l’eShop (ici pour la Nintendo Switch 2) à 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%) jusqu’au 2 août 2026.

Que dire sur ce titre ? Hades II est la suite du déjà très acclamé Hades. Réalisant un quasi sans-faute, ce roguelite qui nous plonge dans la mythologie grecque nous apporte une expérience soignée, addictive, au gameplay bien pensé et à la merveilleuse bande-son. Nous lui avions mis la note de 9,8 sur 10 (et nous ne regrettons pas !).

Vous pouvez lire notre test ici (ou regarder la vidéo de gameplay si l’envie vous prend).

Call of the Sea

11,99€ au lieu de 19,99€

Sorti en septembre 2025, Call of the Sea s’affiche sur l’eShop à 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%) jusqu’au 2 août.

Myst-like ? Metroidbrainia ? Peu importe son nom, ce jeu d’aventure et de réflexion est une pépite à part entière, avec une narration soignée, des énigmes bien dosées et surtout une magnifique direction artistique. Notre testeur lui a mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Drop Duchy – Complete Edition

13,79€ au lieu de 22,99€

Cette fois-ci, le jeu est sorti en avril 2026, la promotion arrive très tôt ! Drop Duchy – Complete Edition est disponible sur l’eShop à 13,79€ au lieu de 22,99€ jusqu’au 2 août (aussi).

Drop Duchy – Complete Edition est une pépite pour ceux qui aiment à la fois les jeux de stratégie, le puzzle-game et le deckbuilding. Le jeu propose une expérience addictive, un gameplay parfaitement calibré et un contenu vraiment conséquent, encore plus pour ce prix de quatorze euros. Notre testeur avait mis la note de 7,7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Darwin’s Paradox! (Nintendo Switch 2)

14,99€ au lieu de 24,99€

Encore une promotion disponible jusqu’au 2 août, sorti en avril 2026. Darwin’s Paradox! est valable sur l’eShop à 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%).

« Darwin’s Paradox! est une pépite vidéoludique » dixit notre testeur. Ce jeu, qui mélange infiltration, plateforme et réflexion, a délecté notre testeur par son humour, ses graphismes rappelant le cinéma, mais aussi son gameplay. Il lui avait mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

The Rogue Prince of Persia (Nintendo Switch 2)

14,99€ au lieu de 24,99€

Nous l’avons gardé pour la fin : The Rogue Prince of Persia est disponible sur l’eShop à 14,99€ au lieu de 24,99€ jusqu’au (vous l’aurez compris) 2 août.

The Rogue Prince of Persia n’est peut-être révolutionnaire. Ses mécaniques sont empruntées aux classiques du genre (dont Hades), mais le studio parvient à les exploiter avec brio. Si vous cherchez un roguelite parfaitement exécuté, n’hésitez pas : notre testeur a mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.