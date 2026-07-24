Une récente annonce concernant Xenoblade Chronicles 2: Switch 2 Edition (en précommande ici) a suscité des interrogations sur les droits de la licence Xenosaga, une série emblématique de Bandai Namco. Dans le trailer de cette édition spéciale, un personnage issu de Xenosaga, MOMO, apparaît en tant que cameo Blade. Cependant, l’annonce ne comportait pas le traditionnel filigrane de licence BANDAI, une absence remarquée par plusieurs observateurs.

Cette particularité a alimenté les spéculations selon lesquelles Nintendo aurait pu acquérir les droits de la franchise Xenosaga. Des utilisateurs ont également noté que Bandai Namco avait retiré Xenosaga de sa page officielle des licences japonaises entre octobre et novembre 2025, une période correspondant à un possible transfert de propriété. Ces éléments, bien que non confirmés officiellement, suggèrent un changement dans la gestion des droits de la série.