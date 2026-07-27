True Fear: Forsaken Souls – Part 3 est un titre d’aventure et d’objets cachés en point-and-click orienté horreur psychologique, sorti le 16 février 2026 sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 9,99€. Le jeu est intégralement développé par le studio indépendant Goblinz et édité par Digital Lounge. Goblinz a été fondé en Grèce par une équipe de passionnés qui s’est donné pour mission de rendre meilleur le genre souvent sous-estimé de l’objet caché (« HOPA ») en y injectant une narration dans leur jeu. Digital Lounge est un éditeur basé en France, dirigé par Abrial Da Costa. Son but premier est d’accompagner des créations indépendantes à forte identité et de faire revivre des licences cultes. La philosophie de l’éditeur repose sur la sélection de titres possédant une signature artistique unique et une narration.

L’histoire est confuse et son dénouement n’est pas intéressant

Attention : ce texte contient des spoilers sur la fin du précédent épisode. Vous voilà prévenus ! Souvenez-vous : à la fin du chapitre précédent, Holly était emmenée dans une sorte de dimension parallèle après avoir traversé un miroir. Pourtant, contre toute attente, c’est bien chez vous que vous vous réveillez. Après avoir bu un verre de lait chaud au miel, vous sentez rapidement que quelque chose ne tourne pas rond… jusqu’à ce que vous tombiez nez à nez avec « Elle ». C’est alors que tout bascule : vous vous retrouvez à proximité de votre ancienne école, la Dark Falls High School. Il s’agit d’un lieu où vous aviez passé énormément de temps avec la directrice de l’école Olivia Harper — celui-là même qui ferait partie du culte de Charles ayant bouleversé votre vie. En explorant les environs, vous récoltez plusieurs indices résumant l’intrigue des deux premiers opus. Ainsi, même sans y avoir joué, il n’est pas impossible de raccrocher les wagons et de comprendre où vous serez situés. Cela dit, les questions laissées en suspens dans l’épisode précédent restent sans réponse, et la scène finale passe complètement à la trappe (le jeu n’y fait aucune allusion explicite avant un bon moment). Vous vous retrouvez une fois de plus noyés sous les interrogations. Et même si des réponses finissent par être apportées plus tard, il reste étrange de devoir attendre aussi longtemps pour éclaircir une situation qui s’est pourtant déroulée juste sous nos yeux à la fin du jeu précédent. Même si cette introduction tente de poser le cadre, elle laisse un sentiment de frustration : alors qu’on s’attendait à un twist majeur, vous vous retrouvez parachutés au milieu de nulle part. Vous pouvez supposer que « Elle » vous permet d’accéder à l’école pour vous forcer à tirer au clair vos secrets de famille. Malgré une certaine confusion, vous savez que vos années scolaires ont été le pire moment de votre vie, et que retourner sur ces lieux sera le seul moyen de mettre un point final à toute cette histoire. En somme, même si ce troisième opus propose un résumé pour les nouveaux venus et apporte le mot de la fin à la série, manquer les épisodes précédents n’a aucun intérêt tant l’expérience en pâtirait. Il n’en demeure pas moins que le scénario est assez confus, parfois bien lourd et frustrant à suivre. C’est d’autant plus dommage que le précédent épisode proposait une intrigue beaucoup moins forcée, portée par un lieu dont l’ambiance tombait sous le sens. Ici, l’action se déroule dans une école devenue austère et menaçante, mais qui côtoie par moments des zones étrangement propres. Ce contraste permanent rend l’immersion vraiment plus difficile. Au passage, difficile de ne pas sourire face à ce travers récurrent de la saga : il faut toujours que les lieux s’appellent « Dark quelque chose ». Un cliché un peu ridicule à la longue, comme si le jeu tenait absolument à nous rappeler que l’endroit est terrifiant, alors que le décor et l’ambiance malsaine suffisaient largement à nous le faire comprendre et le préciser le ridiculise !

C’est le même gameplay, mais c’est toujours correct

Toujours en compagnie de Holly, vous replongez dans les sombres secrets de la famille Stonehouse, cette fois en explorant les couloirs lugubres de votre ancienne école, la Dark Falls High School. La formule conserve les bases des deux précédents opus : une progression tableau par tableau où l’on examine le décor, écoute les réflexions de Holly et combine les objets récoltés avec divers éléments de l’environnement. Côté ergonomie, la navigation à la croix directionnelle (D-Pad) répond toujours présente : elle accélère grandement les trajets en évitant de balayer lentement l’écran avec le curseur. Même si le cercle de sélection manque parfois d’un brin de précision lors de certaines interactions, l’ensemble reste parfaitement jouable. La carte est elle aussi de la partie, et elle s’avère plus vitale que jamais pour effectuer des allers-retours rapides d’un bout à l’autre de la zone. À l’instar de l’épisode précédent qui prenait place dans un hôpital, ce troisième volet se déroule principalement au sein d’une zone unique — l’école —, à quelques exceptions près. Le décor gagne toutefois en originalité en subissant des métamorphoses bien plus drastiques que l’hôpital, quitte à prendre des libertés artistiques parfois discutables. Au fil des actes, la carte s’agrandit progressivement : avec ce nombre impressionnant de salles et d’objets à mémoriser, le risque de tourner en rond est bien réel. Heureusement, dès le troisième chapitre, le jeu a la bonne idée de vous épargner les allers-retours vers les pièces trop lointaines. En contrepartie, les développeurs ont encore plus adouci la difficulté des casse-têtes : Des énigmes plus fluides : Bien que le jeu ne vous prenne jamais par la main, les logiques à adopter sont plus intuitives et demandent moins de tiraillements de méninges qu’auparavant.

Bien que le jeu ne vous prenne jamais par la main, les logiques à adopter sont plus intuitives et demandent moins de tiraillements de méninges qu’auparavant. Une observation renforcée : La progression passe beaucoup par la lecture. Il faudra inspecter attentivement les nombreux mots et documents disséminés pour saisir la marche à suivre. Le titre hérite malheureusement du même défaut que ses prédécesseurs : l’absence totale de tension ou de menace directe. Vous n’avez toujours pas besoin de fuir ou de contourner un ennemi. Si cette sérénité ravira les amateurs de réflexion pure, elle nuit franchement à l’immersion horrifique. Quand une cinématique met en scène une créature terrifiante qui s’évapore la seconde suivante, la scène perd tout son impact. Encore et toujours, la saga n’a jamais su corriger cet écueil majeur. Vous resterez cantonnés à des jumpscares un peu nazes, sans que ces apparitions ne deviennent jamais une vraie mécanique de jeu, et c’est franchement lassant. À ce stade, « Elle » vient pratiquement vous taper sur l’épaule avant de repartir gentiment comme elle est venue. Et le jeu a beau justifier cela en prétendant qu’elle ne fait que nous « montrer » des choses, l’effet tombe complètement à plat. Le contexte exigeait un vrai sentiment de danger, et ce n’est pas le retour du mode Expert, avec son ajustement de difficulté très sommaire, qui viendra changer la donne. Ce mode Expert se contente en effet de corser la résolution des puzzles et de retirer la poupée d’assistance. Cette dernière reste pourtant bien pratique pour éviter le piège de chercher le pixel qu’il faut cliquer, car un objet clé peut facilement se fondre dans la pénombre. Parmi les petits ajouts, il est désormais possible de moduler la difficulté de chaque énigme individuellement avant de la lancer, même si le jeu vous demande déjà de choisir une difficulté globale au tout début. Heureusement, même sans aucun indice, le titre parvient à maintenir un léger niveau d’exigence sans devenir trop simpliste ou énervant, et la prise en main demeure très instinctive — à condition de garder l’œil bien ouvert. Malgré tout, le soufflé retombe un peu : si les puzzles sont encore moins prise de tête que dans le premier épisode, ils restent nettement moins solides et inspirés que ceux du deuxième opus. Attention également au système de sauvegarde, qui s’est avéré bien traître : après être arrivés à un stade avancé du jeu, nous l’avons quitté directement sans repasser par le menu principal… et nous avons perdu une grosse partie de notre progression. Un écueil particulièrement frustrant ! Pour éviter cela et forcer l’enregistrement de votre partie (ce qui n’est jamais clairement expliqué), pensez systématiquement à revenir au menu principal avant de fermer le jeu.

7 ans entre les deux épisodes ! Toujours aussi moche

Si la direction artistique conserve son registre sordide, l’école de ce troisième opus s’avère bien moins convaincante que l’hôpital du volet précédent. Le décor verse dans une surenchère horrifique forcée, là où l’asile offrait une atmosphère organique, riche et crédible. Côté technique, les faiblesses persistent : certains objets 3D vieillissants trahissent l’interactivité et gâchent l’immersion, malgré de jolis jeux de lumière. La mise en scène enchaîne toujours des cinématiques rigides et des jumpscares inoffensifs. Dès que l’on reprend la main, la menace s’évapore et Holly se contente de noter son effroi dans son journal. Même si le jeu tente d’expliquer ces visions par des illusions ou un jeu de l’esprit pour gagner en cohérence, l’absence totale de danger réel désamorce une fois de plus la tension. Auparavant, lorsque Holly se retrouvait dans une situation dérangeante, sa détresse se traduisait à l’écran par une vue troublée, teintée de rouge, au rythme de lourdes palpitations cardiaques. Curieusement, cet effet ne s’est jamais déclenché au cours de l’aventure : il semblerait que la mécanique ait tout simplement disparu, et c’est vraiment dommage. La formule ne bouge pas d’un iota. Malgré les sept ans d’écart entre les deux épisodes, il paraît absurde que le jeu soit resté aussi pauvre visuellement du début à la fin. Et pourtant, certains éléments ont changé : le modèle 3D de « Elle » a par exemple été retravaillé… mais comment est-ce possible de la rendre encore plus laide qu’avant ? Ce manque flagrant d’évolution est franchement frustrant. On pourrait rétorquer que la qualité graphique reste secondaire pour ce type de jeu, mais il y a quand même des limites.

Bande-son : la magie n’opère plus

L’ambiance sonore s’impose à nouveau comme l’un des rares vrais atouts de l’expérience, mais ça ne suffit plus. La musique, discrète et ponctuelle, s’efface intelligemment derrière un fond sonore riche, pesant et très immersif. Ce climat auditif omniprésent vous rappelle constamment où vous mettez les pieds, allant même jusqu’à vous jouer des tours. Grâce à ces effets, le moindre craquement ou murmure résonnant dans les couloirs de la Dark Falls High School tente d’entretenir un sentiment d’insécurité. Malheureusement, le charme opère beaucoup moins bien que dans l’épisode précédent. Là où l’hôpital du deuxième opus offrait le cadre parfait pour instaurer une atmosphère organique, crédible et agréable à explorer, cette école s’avère un peu naze dans sa construction. Le lieu se contente d’être maléfique « juste pour être maléfique », accumulant les clichés sans jamais retrouver la cohérence ou la finesse visuelle de l’asile de la Partie 2.

Aucun effort n’a été fait sur la durée de vie, ce qui fait tache pour le chapitre final d’une trilogie

Côté durée de vie, ce troisième volet ne se moque pas de nous. Structuré en un prologue et trois actes — tout comme l’épisode précédent —, le jeu demande entre 8 et 10 heures pour en voir le bout (comptez un peu moins si vous êtes un habitué des point & click). La campagne est aussi longue que celle du second opus, enchaînant un nombre conséquent d’énigmes et de nœuds scénaristiques qui vous forceront à faire chauffer vos méninges pour savoir quelle direction prendre. En matière de contenu annexe, ce troisième opus met à disposition 33 succès et une série de figurines cachées (avec une machine à pince dans le menu bonus pour rattraper celles oubliées en chemin). Si vous ne retrouverez pas de chapitre bonus jouable séparé comme par le passé, le menu des extras reste complet : relecture des preuves, fonds d’écran, sélection de la bande-son, coulisses du développement (making-of) et la possibilité de rejouer les 72 énigmes en ajustant leur difficulté. Comme dans les épisodes précédents, rien de bien spécial à noter comparé au chapitre bonus du premier ou au teaser du second. Au final, vous retrouverez exactement la même formule que dans la partie deux, tant sur la galerie des extras que sur la durée de vie de la campagne à quelques détails près. C’est d’autant plus dommage qu’en tant que chapitre final de la saga, cet épisode ne propose rien de vraiment spécial.