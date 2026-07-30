Les données de ventes physiques de jeux et de console pour le Japon, publiées par Famitsu pour la semaine allant du 20 au 26 juillet 2026, révèlent une domination marquée de la Nintendo Switch 2, tant sur le plan des ventes de jeux que de consoles. Splatoon Raiders, sorti le 23 juillet sur la nouvelle console de Nintendo, s’impose comme le titre le plus vendu de la semaine avec 474 684 exemplaires écoulés en retail, faisant de lui le nouveau venu le plus performant de la période.

Côté console, la Switch 2 continue de confirmer son succès commercial avec 50 168 unités vendues, un chiffre en progression par rapport à la semaine précédente (24 928 unités). La PlayStation 5 Digital Edition suit avec 8 512 unités, tandis que la Switch Lite et la Switch OLED Model enregistrent respectivement 3 771 et 2 770 ventes. Les autres plateformes, comme la PlayStation 5 standard (309 unités) et les différentes déclinaisons de la Xbox Series, affichent des chiffres bien plus modestes, avec un total de 151 unités vendues pour l’ensemble de la famille Xbox Series.

Parmi les jeux, Rhythm Heaven Groove, sorti le 2 juillet sur Nintendo Switch, se classe en deuxième position avec 78 355 exemplaires vendus, portant son total à 674 592 depuis son lancement. Tomodachi Life: Living the Dream, disponible depuis le 16 avril, enregistre 23 468 ventes cette semaine, portant son cumul à plus d’1,5 million d’exemplaires. Power Pros 2026-2027 de Konami, sorti le 11 juin, réalise 7 227 ventes, tandis que Mario Kart World, sorti le 5 juin 2025 sur Switch 2, continue de se vendre avec 6 661 unités cette semaine, portant son total à plus de 3 millions. Pokémon Pokopia et eFootball Kick-Off! complètent le top 7 des ventes de jeux, avec respectivement 5 796 et 5 578 unités écoulées.

Côté PlayStation 5, eBaseball: Pro Spirit 2026 de Konami, sorti le 16 juillet, se positionne à la dixième place avec 3 915 ventes, un chiffre en baisse de 81 % par rapport à la semaine précédente. Les données de ventes cumulées montrent que la Nintendo Switch 2 totalise déjà plus de 2,3 millions d’unités vendues depuis son lancement, tandis que la PlayStation 5 et la Nintendo Switch affichent des chiffres respectifs de 361 992 et 501 327 unités écoulées depuis le début de l’année. Les ventes cumulées à vie pour la Nintendo Switch atteignent quant à elles plus de 36 millions d’unités, confirmant la longévité de la console.

Rang Plateforme Jeu Ventes semaine Total 1 NS2 Splatoon Raiders # 474.684 NEW 2 NSW Rhythm Heaven Groove 78.355 674.592 3 NSW Tomodachi Life: Living the Dream 23.468 1.500.025 4 NSW Power Pros 2026-2027 7.227 183.236 5 NS2 Mario Kart World # 6.661 3.000.749 6 NS2 Pokémon Pokopia 5.796 1.092.495 7 NS2 eFootball Kick-Off! 5.578 60.517 8 NSW Minecraft # 5.106 4.245.173 9 NSW Goemon’s Great Gathering! 3.961 68.398 10 PS5 eBaseball: Pro Spirit 2026 3.915 24.576