Aujourd’hui nous vous proposons une vidéo maison de Final Fantasy XIV Online, disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch 2, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Rejoignez 30 millions d’aventuriers en ligne et vivez une expérience FINAL FANTASY épique. Profitez d’un scénario inoubliable, de combats grisants et d’une pléthore d’environnements captivants à explorer.

Jouez en solo ou avec vos amis ! Partez à la conquête des donjons de l’épopée en solo accompagné de PNJ alliés ou bien avec vos amis !

« Affrontez votre destin dans FINAL FANTASY XIV: Heavensward :

• Visitez la cité d’Ishgard, enlisée dans une guerre sans fin contre les dragons.

• Découvrez trois jobs supplémentaires : utilisez la magie curative pour soigner vos alliés en tant qu’Astromancien. Faites parler votre arsenal de pointe en tant que Machiniste. Fendez l’air de votre épée ténébreuse en devenant un Chevalier noir.

Ravivez l’espoir dans FINAL FANTASY XIV: Stormblood :

• Embarquez pour l’Orient et défiez l’empire de Garlemald.

• Découvrez deux jobs supplémentaires : maniez la magie et le fleuret comme personne en tant que Mage rouge. Éprouvez le tranchant de votre katana en devenant un Samouraï. »