Mêlant humour et culture des périphéries brésiliennes, le savoureux shooter en pixel art de Fogo Games s’apprête enfin à conquérir un nouveau public sur consoles.

Après une exclusivité sur consoles XBOX et Steam en début d’année, le développeur brésilien Fogo Games et l’éditeur Nuntius Games sont fiers d’annoncer que Ghetto Zombies: Graffiti Squad, un shooter en pixel art haut en couleurs où le quartier est le dernier rempart contre une invasion de zombies, arrive enfin sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 le 27 août.

En même temps que l’annonce de cette date de sortie, le jeu dévoile sa toute dernière bande-annonce de gameplay, qui donne un aperçu de son action stylée et frénétique.

Les pages officielles sont d’ores et déjà en ligne sur les boutiques des consoles, permettant aux joueurs d’ajouter le jeu à leur liste de souhaits et de rester informés des prochaines actualités avant le lancement.

Exprimez-vous et maniez des armes délirantes pour donner une leçon à ces zombies déjantés

Ghetto Zombies: Graffiti Squad s’inspire des grands classiques du shoot’em up en vue de dessus comme Zombies Ate My Neighbors, tout en y insufflant une saveur brésilienne unique.

Le graffiti est au cœur de la progression, et les zombies ne manquent jamais de se rassembler autour de vous lorsque vous terminez de peindre un mur. À la fin, un boss intimidant fait son apparition, vous obligeant à combattre de manière stratégique ou à improviser.

Choisissez votre personnage préféré parmi quatre jeunes mutants, chacun doté d’un style de jeu qui lui est propre, et décidez comment faire évoluer ses armes et ses compétences.

Et bien sûr, découvrez des armes complètement folles pour réduire ces zombies en bouillie verdâtre : un fusil à pompe en forme de requin, un lanceur de ketchup, un balai de sorcière, et bien plus encore.

Caractéristiques principales :