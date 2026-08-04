SEGA a officiellement publié le Pack Les Tortues Ninja pour Sonic Racing: CrossWorlds ! Rejoignez la course et semez la pagaille avec nos Tortues accros à la pizza, prêtes à tout pour franchir la ligne d’arrivée en premier. Le Pack Tortues Ninja inclut :

Les personnages jouables Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo

Le véhicule Pizzafire Van

Le circuit Ville de New York

Des nouvelles pistes musicales inspirées par Les Tortues Ninja

Six emotes par personnage

Celles et ceux qui possèdent l’édition Digital Deluxe recevront automatiquement le pack Tortues Ninja inclus dans le Season Pass. Le Season Pass est également disponible séparément pour 29,99 € : il vous donne accès à encore plus de personnages, de véhicules et bien d’autres surprises. Les joueuses et joueurs peuvent également acheter le pack Tortues Ninja séparément pour 5,99 €.

Les utilisateurs ne possédant pas le pack Tortues Ninja pourront toujours affronter ceux qui le possèdent en match en ligne, et pourront faire la course sur le circuit Ville de New York contre les personnages Tortues Ninja.

Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 € ainsi que sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ – Modèle OLED et Nintendo Switch™ Lite à partir de 59,99 €. L’édition Nintendo Switch 2 est également disponible en version numérique et physique pour 69,99 €.