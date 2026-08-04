Tesura Games, Top Hat Studios, le développeur indépendant AnKae Games et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer l’arrivée en éditions physiques standard et collector d’Elementallis, disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 5 fin 2026. Maîtrisez la magie élémentaire dans ce jeu d’action-aventure en pixel-art en vue du dessus ! Lancez-vous dans un voyage à la découverte de votre identité tout en redonnant vie à un monde à l’agonie parsemé de temples ancestraux.

Corrigez vos actes passés. Rétablissez l’équilibre des Éléments, maintenant déchaînés, mettant en péril le monde. Poussé par la culpabilité, vous vous lancez dans un périple pour les restaurer et conquérir les temples où réside chaque Élément. Résolvez des énigmes, combattez des ennemis et découvrez des secrets en utilisant les Éléments que vous avez rassemblés.

L’édition standard d’Elementallis, incluant le jeu complet, sera accompagnée d’une jaquette réversible ainsi que d’un livret d’instructions afin de bien commencer votre aventure.

L’édition collector d’Elementallis comprend :

⚔️ Jeu physique complet (NSW/PS5) avec jaquette réversible

🔥 Coffret collector

🌬️ Livret d’instructions

🪨 Pin’s du héros

🌊 Affiche recto-verso

📙 Livre d’illustrations (50 pages)

🖼️ Lot d’autocollants et de cartes postales

💿 CD de la bande originale

Caractéristiques principales d’Elementallis:

Combat en temps réel. Affrontez vos ennemis en utilisant les éléments, en plus de votre épée et de votre bouclier. Combinez le feu, l’eau, l’électricité et bien d’autres éléments pour exploiter leurs faiblesses.

Des temples pleins de défis. Faites vos preuves dans les 8 temples uniques, regorgeant d’énigmes, de secrets, d’adversaires dangereux et de combats de boss passionnants.

Explorez et découvrez. Parcourez et explorez les 8 biomes uniques. Ils regorgent de secrets, d’améliorations et d’habitants qui ont besoin de votre aide.

Progression élémentaire. Restaurez les éléments et débloquez leurs capacités pour découvrir de nouveaux lieux, résoudre des énigmes et accéder à des zones auparavant inaccessibles.

Surmontez la culpabilité. Vivez une histoire de découverte de soi et un voyage pour guérir un monde brisé et un être brisé.

Elementallis sera disponible en édition physique standard et collector sur Nintendo Switch et PlayStation 5 fin 2026.