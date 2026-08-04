À partir du 17 septembre, voyagez à travers le temps pour sauver quatre destins, et le monde, dans le nouvel opus de la série Fire Emblem (disponible en précommande ici).

Au cours du Fire Emblem: Fortune’s Weave Direct d’aujourd’hui, Nintendo a présenté des informations sur le nouvel opus de la série Fire Emblem à venir le 17 septembre en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

L’Empire de Dagda, une terre riche et prospère sous l’égide des divinités. Dans sa capitale, Dagsion, des combattants venus de tout le continent se réunissent pour participer aux Jeux Héroïques, dont on dit que le vainqueur se verra accorder un souhait. Parmi ces combattants se trouvent quatre héros dont la destinée est liée à celle du monde.

Dans Fire Emblem: Fortune’s Weave, vous découvrirez un récit entremêlant force et acier, batailles tactiques ainsi que guerre imminente, et où vous occuperez une place centrale.

Retrouvez ci-dessous plus de détails sur ce qui a été présenté aujourd’hui :

Divinités et héros : cinq ans après les Jeux Héroïques, l’Empire de Dagda est au bord de la destruction depuis la renaissance du dieu-démon Balor. De plus, quatre héros, qui se sont fait un nom au cours des jeux, ont disparu. Face à cette catastrophe, la divine ancêtre Sothis confie à une personne la tâche de sauver le monde. Cette personne, c’est vous.

Protagoniste : entrez dans un monde en proie à la tourmente. Allez-vous directement faire face au dieu-démon Balor, ou allez-vous faire appel aux pouvoirs temporels de la déesse Fortuna pour altérer la destinée des quatre héros ? Assemblez vos forces et illuminez la voie qui mènera au salut de Dagda.

Quatre héros : voyagez dans le passé, au cœur des Jeux Héroïques, et suivez le récit de chaque héros. En choisissant une trame à suivre, vous influerez sur son déroulement. Cai : originaire du paisible village de Ribeira, Cai, accompagné de ses amis d’enfance, décide de s’inscrire aux Jeux Héroïques dans le but de libérer son père de prison. Dietrich : venu d’une terre lointaine et échoué sur la côte de Dagda après avoir été attaqué par un immense monstre en pleine mer, Dietrich y rencontre de nouveaux alliés et se met en route vers Dagsion afin d’étancher sa soif de combats. Theodora : venue du royaume de Saramis, Theodora mène ses fidèles suivants au combat dans le but de restaurer l’honneur de sa déesse, la Muse de la Mort et des Ténèbres, et de défendre la paix de son royaume. Leda : née de bonne famille et bénie par un talent artistique, Leda a tout abandonné pour se venger du meurtrier de son père. Apprenant que celui-ci compte participer aux jeux, elle fait route vers Dagsion, accompagnée de ses alliés. Après avoir commencé à suivre une trame, vous avez la possibilité de voyager à nouveau dans le temps pour passer à une autre. Votre progression dans chaque trame est sauvegardée, et vous pouvez donc suivre les quatre histoires en parallèle si vous le préférez.



Les Jeux Héroïques : les Jeux Héroïques sont une série d’affrontements organisés en hommage à Dagda, le fondateur de l’empire. On dit que Solel, le souverain actuel, accordera un souhait à qui remportera la victoire finale. Se hisser au sommet ne sera pas tâche aisée, et il faudra bien se préparer pour cela.

Se préparer au combat : durant le temps libre avant chaque combat, vous pouvez visiter les divers établissements de Dagsion pour obtenir de l’équipement, des bénédictions, et plus encore. Au fil de l’épopée, vous gagnerez accès à de plus en plus d’établissements. Vous pouvez également quitter la ville pour vous aventurer sur le continent afin de renforcer votre groupe. Le temps vous appartient, à vous de l’utiliser à bon escient. Arène : entraînez vos unités pour améliorer leurs talents, ce qui leur permet d’apprendre de nouvelles techniques et de manier des armes plus puissantes. Les jours de combat, vous pouvez observer les autres équipes s’affronter afin d’en apprendre plus sur vos futurs rivaux. Rue commerçante : ici, vous pouvez acheter de l’équipement et aussi améliorer vos armes à l’aide de matériaux. Allée des temples : effectuez des services dans les différents temples pour profiter de bénédictions temporaires pendant les combats afin d’augmenter les caractéristiques de vos unités, diviser par deux les dégâts reçus, et plus encore. Examens d’aptitude : parlez à un examinateur pour faire passer des examens à vos unités afin de modifier leur classe. Les chances de succès dépendent des talents de l’unité et de la classe visée, assurez-vous de posséder les prérequis nécessaires avant de passer un examen. Quêtes : accomplissez les quêtes qui vous sont confiées dans les temps pour recevoir des récompenses. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin d’aide… Recrutement : invitez de puissants combattants à rejoindre vos rangs. Certains se montreront difficiles, mais leur offrir des cadeaux et les inviter à partager des repas pourrait finir par les convaincre. Auberges : reposez-vous, prenez un repas, et passez le temps automatiquement en accumulant des matériaux ou de l’expérience. C’est aussi ici que les personnages qui se sont rapprochés pourront passer des moments ensemble.

Sur le continent : vous pouvez quitter la ville de Dagsion pour partir à la découverte du continent. Le temps s’écoule cependant à chaque déplacement, planifiez donc vos trajets avec soin. Carte du monde : visitez des villages pour acheter des produits locaux et rassembler des informations utiles, et menez des escarmouches pour améliorer vos unités. Sur la carte du monde, chacun des quatre héros possède des actions qui lui sont uniques. Vous trouverez également des zones à explorer en parcourant le continent. Zones à explorer : récupérez-y toutes sortes de trésors, ainsi que des matériaux pour améliorer vos armes. Lorsque vous rencontrez un ennemi pendant une exploration, cela donne lieu à un combat rapide, un format différent de combat au tour par tour où deux unités peuvent coopérer pour réaliser un enchaînement.

Affrontements : dans la tradition des combats de Fire Emblem, les affrontements se déroulent sous forme de batailles tactiques. Avant le début d’une bataille, choisissez vos unités et déployez-les sur le terrain. Le rayon d’action de chaque unité s’affiche en bleu, et la portée de ses attaques en rouge. Une fois que toutes vos unités ont agi, l’ennemi passe à l’action. Jouez à tour de rôle face à l’ennemi et luttez pour décrocher la victoire.

Classes, combats et plus : chaque trame vous amènera à affronter de redoutables adversaires, quel que soit le lieu ou le moment où vous prendrez les armes.

Classes : la classe d’une unité influe grandement sur ses caractéristiques, les armes qu’elle peut utiliser et son rayon d’action, et il en existe de différentes catégories : Classes novices : il existe cinq classes novices, qui constituent la base. On y retrouve les gladiateurs qui excellent dans le maniement des armes, les devins qui utilisent la magie, ou encore les cavaliers ornius qui couvrent davantage de terrain. Classes avancées : les classes avancées sont davantage spécialisées et sont au nombre de dix. On y retrouve les combattants cuirassés qui possèdent une solide défense, les soldats ailés qui peuvent franchir les obstacles et couvrir de longues distances, ou encore les auriges qui peuvent charger pour percuter plusieurs ennemis en ligne droite. Classes élite : ces classes maîtrisent leurs talents à la perfection. On y retrouve les cataphractaires qui allient la mobilité d’un cheval à la défense d’une armure lourde, les gardiens qui sont aussi bien experts de la lance que de la magie blanche, et les cavaliers cornacs qui chevauchent des bêtes géantes.

Armes et magies : au combat, les unités peuvent utiliser toutes sortes d’armes telles que des épées, des gantelets qui facilitent l’esquive, des lances redoutables contre les unités montées, des haches qui compensent leur manque de précision par une puissance accrue, des arcs qui permettent de frapper à distance, ainsi que toutes sortes de sorts efficaces contre les unités cuirassées, ou qui permettent de soigner ou de renforcer les alliés. Il existe aussi des épées capables d’invoquer la foudre, des gantelets aux allures d’armes à feu, et bien d’autres armes uniques en leur genre.

Se positionner : sur le champ de bataille, bien positionner ses unités est crucial pour décrocher la victoire. Empêchez l’ennemi de riposter en attaquant à distance les adversaires équipés d’armes au corps à corps, ou inversement en allant au contact des archers et autres unités à distance. Servez-vous aussi du terrain pour prendre l’avantage, et placez vos unités côte à côte pour qu’elles se soutiennent. Tirez parti de toutes les opportunités pour prendre l’avantage sur le champ de bataille.

Capacités et capacités ardentes : les capacités sont des attaques puissantes qui entament la durabilité de l’arme utilisée. Elles permettent de frapper plus fort, d’allonger votre portée, et bien plus encore. Utilisez-les lors des moments décisifs. Quant aux capacités ardentes, leur puissance est redoutable mais chaque utilisation coûte des points de vie au héros qui les déchaîne. Celle de Cai lui permet de projeter une boule d’énergie qui enflamme une large zone, Dietrich peut quant à lui utiliser sa cape pour se téléporter sur le champ de bataille, et Leda joue de sa vihuela pour renforcer ses alliés, invoquer des monstres, et plus encore.

Bénédiction de Fortuna : après chaque action, vous pouvez remonter jusqu’à n’importe quel moment de la bataille. Vous pouvez ainsi revoir votre stratégie si les choses ne se passent pas comme prévu ou si l’une de vos unités favorites a été mise en déroute de façon inattendue.

Votre histoire commence durant les derniers instants d’un monde sous l’emprise du dieu-démon. Celles et ceux qui vous rejoindront dans le futur uniront leurs forces aux vôtres. Quel chemin allez-vous emprunter pour sauver le monde ?

Fire Emblem: Fortune’s Weave fera son arrivée le 17 septembre en exclusivité sur Nintendo Switch 2 et est d’ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop. Fire Emblem: Fortune’s Weave (collection dagdanienne), qui inclut un SteelBook®, des cartes illustrées, une carte de Dagda et un recueil d’illustrations sera également disponible à cette même date.

Dans le courant de la journée, Nintendo Music*1, le service qui permet d’écouter des musiques de jeux Nintendo où vous voulez, quand vous voulez, verra l’arrivée d’une sélection de musiques du jeu, dont son thème principal. De plus, l’application mobile Nintendo Today!*2 verra l’arrivée dès demain d’un nouveau thème Fire Emblem, et distille actuellement de nouvelles informations sur Fire Emblem: Fortune’s Weave jusqu’au lancement du jeu. Et le 15 septembre, un nouveau volume de la série « Les développeurs ont la parole »*3 où les développeurs de Fire Emblem: Fortune’s Weave partageront pensées et anecdotes sur le développement du jeu sera publié sur le site officiel de Nintendo.

Au cours de la présentation d’aujourd’hui, Nintendo a dévoilé de nouvelles informations sur Fire Emblem: Fortune’s Weave parmi lesquelles la manière dont les trames s’entremêlent au fil de l’histoire, les batailles tactiques qu’il sera possible d’y mener, ainsi que d’autres fonctionnalités dans lesquelles il sera possible de plonger lorsque le jeu fera son arrivée le 17 septembre en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Davantage d’informations sur Fire Emblem: Fortune’s Weave seront communiquées dans un nouveau volume de la série « Les développeurs ont la parole » à venir en septembre, et via l’application mobile Nintendo Today! qui distille des informations jusqu’au lancement.

*1 Un compte Nintendo et un abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément) sont nécessaires pour utiliser ce service. Le service n’est pas accessible dans tous les pays Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser les fonctions en ligne. Des conditions générales s’appliquent.

*2 Un compte Nintendo et une connexion Internet permanente sont nécessaires. Des frais d’utilisation de données peuvent s’appliquer.

*3 La version en anglais de l’article sera disponible le 15 septembre 2026. La version française sera disponible peu après cette date.