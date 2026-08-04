Selon la rumeur, LEGO Group procède au retrait définitif de plusieurs de ses licences liées à des univers vidéoludiques, parmi lesquels figurent les gammes Animal Crossing et Sonic the Hedgehog. Aucune nouvelle référence n’est prévue pour 2027, et les stocks restants sont retirés de la vente depuis le 31 juillet 2026.

Parmi les références concernées, plusieurs sets emblématiques de la licence Animal Crossing disparaîtront des rayons. La Caravane et stand de jardinage de Racine (référence 77054, encore disponible ici) sera retirée de la vente, tout comme la Boutique de vêtements des sœurs Doigts de Fée (77055, encore disponible ici) et l’ensemble Les maisons créatives : au gré des saisons (77057, encore disponible ici). Ces modèles, initialement commercialisés à des tarifs respectifs de 20,99 €, 39,99 € et 62,99 €, rejoindront ainsi la liste des produits LEGO devenus rares.

Côté Sonic the Hedgehog, le set Super Shadow contre Biolizard (référence 77003, encore disponible ici), proposé à 44,99 €, sera également retiré de la vente. Ce modèle, qui met en scène deux personnages emblématiques de la franchise, s’ajoute aux autres licences vidéo ludiques dont les productions LEGO ne sont plus disponibles depuis le 31 juillet 2026.

Le LEGO Group a également annoncé le retrait de plusieurs sets liés à l’univers Super Mario. Parmi eux, la Plante Piranha (71426, ici) à 64,99 €, Super Mario World : Mario et Yoshi (71438, ici) à 129,99 €, Les Aventures de LEGO Mario interactif (71439, ici) à 49,99 €, ainsi que des modèles de la gamme Mario Kart comme Yoshimoto (72031, ici) à 14,99 €, Kart standard (72032, ici) à 19,99 €, Bébé Mario contre Bébé Luigi (72034, ici) à 29,99 €, Garage de Toad (72035, ici) à 39,99 €, Bébé Peach et ensemble de grand prix (72036, ici) à 55,99 €, Wario et Roi Boo (72038, ici) à 49,99 €, Le château de Bowser (72039, ici) à 99,99 €, Campement du capitaine Toad (72040, ici) à 14,99 €, Fête chez les Toads (72041, ici) à 29,99 €, Prince Florian et château de Bowser (72042, ici) à 69,99 €, et Course-poursuite avec bonus Plante Piranha (72044, ici) à 49,99 €.

La licence The Legend of Zelda n’est pas épargnée, avec le retrait du set Le Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 (77092), commercialisé à 299,99 €. Ce modèle, l’un des plus onéreux de la gamme, est déjà réputé pour sa rareté sur les plateformes de vente officielles et chez les revendeurs agréés. Un autre set, Jeu d’arcade PAC-MAN (10323) dans la gamme LEGO Icons, sera également retiré de la vente au prix de 269,99 €.

Enfin, la licence Minecraft sera également impactée avec le retrait de La chambre des épreuves (21271, ici), proposé à 39,99 €.