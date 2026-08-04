Des dataminers ont analysé la dernière mise à jour de Monster Hunter Wilds dans l’espoir d’obtenir des informations sur la version Nintendo Switch 2 du jeu.

Selon leurs découvertes, Monster Hunter Wilds fonctionnera en résolution dynamique sur la console, que ce soit en mode docké ou en mode portable. En mode docké, la résolution variera entre 1080p et 1440p, tandis qu’en mode portable, elle oscillera entre 720p et 864p.

Les performances en termes de fluidité restent un point d’interrogation, le jeu n’ayant pas toujours été optimal sur les autres plateformes. La version Switch 2 devrait théoriquement bénéficier d’une optimisation poussée, bien que le framerate exact en mode docké n’ait pas été précisé. En mode portable, le jeu devrait tourner entre 30 et 40 images par seconde.

Ces informations, bien que révélées par datamining, n’ont pas encore été confirmées officiellement par Capcom. Les détails techniques pourraient donc évoluer d’ici la sortie du jeu, prévue sur Nintendo Switch 2.