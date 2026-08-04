Une fiche de classification a été identifiée par l’Entertainment Software Rating Board (ESRB) pour une édition Nintendo Switch 2 de Spiritfarer. Le titre, initialement publié en 2020 sur Nintendo Switch et d’autres plateformes, est un jeu de simulation de vie et de gestion se déroulant dans un univers peuplé d’esprits. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait confirmé le portage sur la nouvelle console, l’apparition d’un classement ESRB constitue un indicateur fort de son développement avancé.

L’ESRB a attribué à Spiritfarer : Nintendo Switch 2 Edition une classification T (Teen) en raison de la présence de langage, de références à la consommation de tabac et de violences. La description détaillée fournie par l’organisme de classification précise que le jeu met en scène une aventure dans laquelle le joueur incarne un personnage (Stella) transportant des âmes à travers le fleuve Styx. Les interactions incluent la collecte de matériaux, la construction de cabanes pour les esprits et des dialogues avec des personnages décédés. Certains échanges évoquent des scènes de violence ou des causes de mort de manière explicite, comme des explosions, des mines terrestres ou des blessures graves. Par ailleurs, un personnage est régulièrement représenté en train de fumer des cigarettes, et des termes comme « sht » et « ashole » apparaissent dans les dialogues.

Spiritfarer est développé par Thunder Lotus Games et avait été salué à sa sortie pour son mélange de gestion et de plates-formes, ainsi que pour son univers coloré et ses thèmes profonds liés à la mort. Le jeu avait obtenu une moyenne de 84/100 sur Metacritic et une note « Very Positive » sur Steam, témoignant de son accueil critique et public favorable.

À ce jour, aucune information n’a été communiquée concernant la date de sortie de Spiritfarer : Nintendo Switch 2 Edition, son prix ou les éventuelles améliorations techniques par rapport à la version originale sur Nintendo Switch. La version initiale du jeu avait souffert de problèmes de performance sur la console de Nintendo, une situation qui pourrait être corrigée dans cette nouvelle adaptation.