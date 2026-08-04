Survivre ne se donne pas… ça se mérite. TRAILMARK Games et AMC Global Media sont ravis d’annoncer aujourd’hui que The Walking Dead: Streets of Survival, le nouveau beat-’em-up solo ancré dans l’univers captivant de la série AMC The Walking Dead, sortira le 18 septembre sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Découvrez la bande-annonce de précommande pour un nouvel aperçu de l’action explosive et sanglante !
Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent précommander deux éditions de The Walking Dead: Streets of Survival : l’Édition Standard, proposée à 19,99 € (16,99 £), contenant le jeu de base ; et l’Édition Deluxe, à 29,99 € (24,99 £), qui inclut le jeu de base ainsi que le Pack Arcade Apocalypse avec des apparences d’armes bonus, une apparence premium de Rick et le mode exclusif Survie sans fin. Voyez combien d’enchaînements dévastateurs, d’attaques signature et de finitions brutales vous pourrez enchaîner face à une horde ininterrompue de rôdeurs !
Les joueurs qui précommanderont n’importe quelle édition recevront en bonus le Pack Doré de Survie au lancement, comprenant sept apparences d’armes dorées.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Des combats beat-’em-up percutants : Survivez à l’apocalypse avec un gameplay réactif et satisfaisant. Enchaînez les combos brutaux au corps à corps, les attaques à distance capables de disperser les foules, ou un mélange des deux dans des bagarres rythmées.
Affrontez des hordes écrasantes de rôdeurs et des ennemis sans pitié : Luttez contre des armées de morts-vivants toujours plus nombreuses et de dangereux gangs de Sauveurs qui vous forceront à vous battre pour chaque centimètre de terrain et à vous adapter face à de nouvelles menaces.
Affrontez des boss emblématiques : Mesurez-vous à des rôdeurs cultes comme Winslow, le Rôdeur du puits, et bien d’autres, tout en vous battant contre Negan, Simon et les Sauveurs dans des combats de boss intenses en plusieurs phases qui mettront à l’épreuve vos compétences, votre stratégie et votre instinct de tueur.
Un défi arcade rejouable : Maîtrisez le panel de coups de chaque personnage, améliorez leurs capacités via des arbres de compétences uniques et affrontez plusieurs niveaux de difficulté dans une expérience conçue pour être recommencée et proposer des défis croissants. Ou lancez-vous avec un mode facile optionnel pour une partie plus tranquille.
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