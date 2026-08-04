Survivre ne se donne pas… ça se mérite. TRAILMARK Games et AMC Global Media sont ravis d’annoncer aujourd’hui que The Walking Dead: Streets of Survival, le nouveau beat-’em-up solo ancré dans l’univers captivant de la série AMC The Walking Dead, sortira le 18 septembre sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Découvrez la bande-annonce de précommande pour un nouvel aperçu de l’action explosive et sanglante !

Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent précommander deux éditions de The Walking Dead: Streets of Survival : l’Édition Standard, proposée à 19,99 € (16,99 £), contenant le jeu de base ; et l’Édition Deluxe, à 29,99 € (24,99 £), qui inclut le jeu de base ainsi que le Pack Arcade Apocalypse avec des apparences d’armes bonus, une apparence premium de Rick et le mode exclusif Survie sans fin. Voyez combien d’enchaînements dévastateurs, d’attaques signature et de finitions brutales vous pourrez enchaîner face à une horde ininterrompue de rôdeurs !

Les joueurs qui précommanderont n’importe quelle édition recevront en bonus le Pack Doré de Survie au lancement, comprenant sept apparences d’armes dorées.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES