Asphalt 9: Legends célèbre 4 millions de téléchargements sur Nintendo Switch avec sa plus grosse mise à jour depuis son lancement

Le fun de l’arcade s’intensifie avec de nouveaux circuits situés dans les Caraïbes, 14 nouvelles voitures, de nouvelles options de personnalisation, des modes multijoueurs améliorés, et plus encore…

Paris, le 13 mars 2020 – Leader dans la création et l’édition de jeux, Gameloft est fier d’annoncer qu’Asphalt 9: Legends, le dernier volet de la franchise de jeux de course pour mobile la plus téléchargée au monde et plusieurs fois récompensée, passe un nouveau palier dans son histoire en atteignant 4 millions de téléchargements en trois mois seulement sur la Nintendo Switch™ dans le Nintendo eShop.

Après avoir pris la 4ème place des Meilleurs choix de 2019 de Nintendo of America, le jeu de course le plus intense accueille sa plus grosse mise à jour depuis son lancement et offre aux joueurs le plein de nouveautés dont un nouveau lieu exotique à découvrir, les Caraïbes, 14 nouvelles supercars, dont les emblématiques McLaren Senna et Ferrari LaFerrari Aperta, des options de personnalisation poussées pour certaines voitures et un mode multijoueur amélioré.

Asphalt 9: Legends pour Nintendo Switch est un jeu de course téléchargeable gratuitement, comprenant tout le plaisir de l’arcade et les modes de jeu de la version originale sur mobile, ainsi que son lot de nouveautés comme le populaire mode de jeu local en écran partagé et hors-ligne, les parties en ligne à 8 joueurs, les nombreux contrôles dont l’innovant Touchdrive™ et une campagne jouable en solo intense. Le jeu rassemble près de 60 supercars et hypercars y compris certaines des voitures les plus rapides, rares et prestigieuses jamais construites, comme la Bugatti Chiron, la McLaren P1 et la Lamborghini Terzo Millennio.

Comme pour les versions mobile et PC du jeu, Gameloft mettra à jour Asphalt 9: Legends avec du contenu inédit au fil du temps, y compris de nouvelles voitures, de nouveaux circuits et de nouvelles fonctionnalités.