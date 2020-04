Deliver Us The Moon alunira en magasin le 14 août 2020

Watford, Royaume-Uni – 24 avril 2020 – L’éditeur Wired Productions et le studio hollandais KeokeN Interactive ont annoncé aujourd’hui la sortie digitale de Deliver Us The Moon dans le Monde Entier sur PlayStation 4 et Xbox One. Les versions Deluxe PlayStation 4 et Xbox One aluniront finalement le 14 août 2020 en version physique, aux côtés de la version Switch.

La Deluxe Edition inclut la bande-son ainsi qu’un artbook de 100 pages au format digital. Une Collector Edition sera dévoilée prochainement par la même occasion.

Réalisé à l’aide d’Unreal® Engine 4, Deliver Us The Moon se déroule dans un futur apocalyptique proche où les ressources de la Terre se sont taries et où l’humanité dirige son regard vers les étoiles. Les nations se sont unies pour créer la World Space Agency, une organisation dont la mission est de résoudre l’extrême crise énergétique. La solution ? Coloniser et exploiter les réserves naturelles de la Lune en Helium-3 pour répondre aux besoins énergétiques d’une population terrestre toujours croissante. Soudainement, et sans avertissement, les communications avec la Lune sont coupées et la source d’énergie est perdue. Plongées dans les ténèbres et sans alimentation, des années passent tandis que les gouvernements mondiaux se rassemblent une fois de plus pour embarquer dans une nouvelle mission : rétablir l’approvisionnement en énergie, et avec, l’espoir de l’espèce humaine.

” C’est un jeu réaliste absolument magnifique qui va parler à tous les fans de science-fiction. Nous sommes surexcités à l’idée de savoir que les joueurs consoles pourront enfin en profiter ! »

Leo Zullo, Managing Director chez Wired Productions. Koen Deetman, CEO de KeokeN Interactive, ajoute “Le lancement sur consoles représente le point culminant de notre aventure d’enfance. Nous étions hypnotisés par l’enthousiasme de notre grand-père sur l’astronomie, jusqu’à en développer un jeu immersif qui vous fera voyager dans la peau d’un astronaute”