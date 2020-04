5 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Infinie : Beyond the Mind semble avoir une date de sortie. Nous savions que le jeu d’action et de plates-formes arriverait au cours du deuxième trimestre 2020, mais une nouvelle page de l’eShop indique que la sortie du jeu est prévue pour le 7 mai sur l’eShop pour $9.99.

Infinite – Beyond The Mind est un jeu de plateforme d’action en 2D dans lequel vous affrontez la terrible reine Evangelyn Bramann, souveraine du royaume de Beljantaur, qui œuvre pour atteindre son rêve de domination du monde. Incarnez Tanya ou Olga, les deux filles capables d’arrêter l’armée grandissante du royaume de Beljantaur et de contrecarrer les plans de la reine maléfique.

Affrontez une série de boss uniques en solo ou en co-op à travers de superbes décors variés au style « chibi pixel art » en explorant le royaume de Beljantaur.

Votre agilité sera la clé de votre survie sur le champ de bataille, et votre force sera votre principal atout pour empêcher le règne de terreur de la reine de se propager partout dans le monde…

Serez-vous de taille à affronter Sa Majesté ?

80’s Overdrive, le pixel art racer qui est sorti précédemment sur 3DS, est sur le point d’atterrir sur l’eShop de la Nintendo Switch. Insane Code a annoncé que cette nouvelle version du jeu sera disponible dans toutes les régions le 7 mai prochain.

COUPE, ECRASE, INVOQUE et BONDIS vers la libérté et la gloire dans CUBERS: Arena, une arène électrisante pour des combats twin-stick avec un arsenal de plus de 100 armes et compétences pour combattre les vagues ennemis. Battez-les tous et dominez le classement! Annoncé en 2017, Cubers: Arena arrivera enfin sur Nintendo Switch dans peu de temps.

Pureworks Japon a annoncé le financement par le public du jeu de roman visuel animé White Wings pour Nintendo Switch, PlayStation 4 et Steam. Les versions pour console comprennent des versions physiques, dont la livraison est prévue pour octobre 2020. Le chanteur japonais “Chata” chante la chanson thème du jeu qui comprend également 40 images animées.

SONKA sortira 911 Operator Deluxe Edition sur Nintendo Switch le 1er mai pour 21,99$/€21,99, avec 80% de réduction pour les propriétaires de 911 Operator.