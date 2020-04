Nintendo ajuste son plan de vente pour la Switch Animal Crossing

My Nintendo Japan devait proposé de nouvelle Nintendo Switch Animal Crossing le 27 avril 2020, mais on apprend aujourd’hui que c’est pas certain. Nintendo a dit qu’ils s’attendaient à une forte affluence de clients et qu’ils voulaient s’assurer que les choses seraient traitées de manière appropriée. Nintendo va réexaminer non seulement la manière dont il prévoit d’ouvrir les ventes, mais aussi la période de vente. Ils veulent éviter les problèmes et s’assurer que le plus grand nombre possible de clients puissent s’emparer d’une console.