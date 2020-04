Indivisible enfin daté sur Nintendo Switch … maintenant

La surprise est générale, même les développeurs ne sont pas au courant…

Le jeu est apparu sur l’eShop aujourd’hui aux États-Unis et en Europe.

HEY, THAT THING EVERYONE WANTED?@IndivisibleRPG is out RIGHT NOW digitally for Switch in North America! Feel like you missed the announcement? You’re not alone, our team found out because people on Twitter sent us congratulations! I had no idea! But there it is! :^P

1/ pic.twitter.com/bByIeD0rhj — Mike Zaimont (@MikeZSez) April 28, 2020

Créé par Lab Zero Games, les créateurs du jeu de combat devenu culte Skullgirls, Indivisible propose des mécaniques de combat en temps réel originales, un monde fantastique extrêmement riche, une douzaine de personnages jouables et une histoire passionnante. Hybride entre jeu de plateforme et RPG, Indivisible raconte l’histoire d’Ajna, un garçon manqué au tempérament enjoué et à l’esprit rebelle. Sa vie plonge dans le chaos lorsque sa ville est attaquée, réveillant en elle un étrange pouvoir – la capacité d’absorber certains individus.

L’immense univers fantastique du jeu, ses personnages et son esthétique s’inspirent de cultures et de mythologies diverses. Tout au long de sa quête, Ajna sera amenée à rencontrer différentes “incarnations” ; des personnages qu’elle peut absorber et invoquer pour qu’ils se battent à ses côtés. Il existe de nombreuses incarnations à recruter, chacune ayant sa propre histoire et sa propre personnalité. Au cours de son épopée jusque dans de lointaines contrées, elle sera rejointe par de nouveaux héros et en apprendra plus sur elle-même ainsi que sur le monde qui l’entoure et, plus important encore, sur la façon de le sauver.

On notera cependant que la version ici portée sur Nintendo Switch n’est pas la version la plus à jour du jeu et qu’il y manquera, au moins dans un premier temps, les modes « coopération » en local et « new game + » ce qui, à n’en pas douter, sera rédhibitoire pour certains mais n’enlève en rien les qualités intrinsèques du jeu.

Bien que, selon Mike Zaimont, cette version ne réponde pas aux standards de qualité de Lab Zero, nul doute que vous retrouverez son test sur Nintendo-Town.