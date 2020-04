6 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch et un retard

Le compte Twitter officiel du jeu d’exploration-aventure Kholat a envoyé un teaser, pas très subtil, d’une sortie du jeu sur Nintendo Switch. Le tweet partageait l’image ci-dessus et rien de plus, ce qui fait clairement référence à une version de Switch à venir.

Êtes-vous prêt à trembler ? Vous allez pouvoir ressentir les effets détonnants de ce jeu qu’est Kholat, dès maintenant, en passant commande. Pourquoi celui-ci plutôt qu’un autre ? Tout simplement parce qu’il est pourvu d’un scénario tout à fait passionnant, et qu’il s’inspire qui plus est de faits réels. Ce jeu d’aventure-horreur va vous en mettre plein la vue, et surtout vous mettre dans tous vos états comme vous allez rapidement le constater après quelques heures de jeu. C’est dans un contexte donc tout à fait réel que vous allez vous plonger avec Kholat, il va falloir avec le coeur bien accroché !

Avez-vous déjà entendu parler de l’accident de Dyatlov Pass ? À cette époque, 9 randonneurs russes ont perdu la vie, et on ne sait toujours pas à ce jour ce qu’il s’est réellement passé. Ainsi, on peut imaginer 1001 scénarios concernant le décès de ces 9 hommes… tous plus effroyables les uns que les autres. Vous allez ainsi devoir mener l’enquête pour comprendre ce qu’il s’est passé en 1959, afin d’en savoir davantage concernant ce qu’il s’est passé. Il faut savoir que les organes internes des randonneurs avaient été trouvés sur la piste de Kholat Syakhl… êtes-vous prêt à vous lancer ?

Vous allez adorer non seulement l’histoire qui est inspirée de faits réels, mais aussi toute la tension qui réside dans ce jeu absolument passionnant qu’est Kholat. Il va vous obliger à vous tenir prêt à toutes les éventualités possibles… Car tout a pu arriver à ces 9 hommes au sein de ce lieu hostile, au coeur de l’Oural. Mais il va falloir absolument garder votre sang froid, et surtout réussir à vous créer un chemin au sein de cet endroit tout à fait effrayant sans vous perdre, sinon une mort certaine risquerait bien de vous tomber dessus, à vous aussi.

Cosmic Defenders, qui a été annoncé pour la première fois il y a environ un an, devait sortir en avril. Malheureusement, l’éditeur Natsume a déclaré serait en retard. Ce retard est dû au “ralentissement général et à la situation unique que nous connaissons tous pendant la crise sanitaire actuelle”. Une nouvelle date de sortie n’a pas été annoncée.

Monster Prom : XXL est en route pour une sortie Nintendo Switch. Le sortira en version numérique via l’eShop le 21 mai pour $15.99. Monster Prom : XXL contient le jeu principal et le DLC Second Term, en plus de tout le contenu saisonnier publié tout au long de la durée de vie du jeu.

The Chinatown Detective Agency est financé sur Kickstarter et sortira donc sur Nintendo Switch.

Mushroom Heroes sortira sur Nintendo Switch le 30 avril pour £5.50.

Dresden Files Cooperative Card Game sortira le 4 mai pour environ $17.

Incarnez Harry Dresden et ses amis pour vous pencher sur les affaires des célèbres romans des Dossiers Dresden dans l’ultime scénario « et si ? » : « Et si Harry était accompagnés d’alliés qui ne se trouvent pas dans l’histoire originale ? » Le jeu de base comprend Harry, Murphy, Susan, Michael et les Alphas et aborde les cinq premiers romans ainsi que d’Affaires secondaires issues d’un générateur de scénario aléatoire basé sur le recueil de nouvelles du même nom (« Side Jobs »). Les concepts graphiques sont déjà en cours d’extension pour intégrer d’autres personnages de la série et d’autres romans.

L’éditeur Drageus Games sortira le jeu Dark Burial dès le mois prochain sur l’eShop de la Nintendo Switch le 8 mai à un prix de 3.99€.