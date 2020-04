Jouez gratuitement à la démo spéciale 2020 de Splatoon 2

Les joueurs peuvent aussi profiter d’une réduction de 33 % sur le jeu Splatoon 2 sur le Nintendo eShop jusqu’au 10 mai et un nouveau festival Mayo vs Ketchup aura lieu le 23 mai

9 avril 2020 – Si vous ne faites pas partie des plus de 9 millions* de joueurs qui ont déjà participé à l’une des nombreuses guerres de territoire ou à l’un des festivals de Splatoon 2 sur Nintendo Switch, foncez dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch pour télécharger la démo spéciale 2020 de Splatoon 2, et préparez-vous à vous battre pour votre territoire du jeudi 30 avril à 12h00 CEST au mercredi 6 mai à 23h59 CEST. Avant de plonger dans le monde de Splatoon 2, les nouveaux venus peuvent découvrir la vidéo Splatoon 2 Direct qui contient des informations détaillées sur les modes, les armes et les styles dans le jeu.

Pendant toute la période de la démo, il sera possible de jouer en ligne** et de s’affronter dans des matchs de guerre de territoire à 4 contre 4 avec des amis ou d’autres joueurs possédant le jeu complet. Il sera également possible d’essayer les modes coopératifs Match pro et Salmon Run. Non seulement les joueurs auront la chance de pouvoir s’amuser tout au long de l’événement, mais ils pourront aussi activer une période d’essai gratuit de sept jours*** du service Nintendo Switch Online. Pour activer la période d’essai gratuit, les joueurs doivent se rendre sur le Nintendo eShop de leur console Nintendo Switch, puis accéder à la section “Nintendo Switch Online”.

Jusqu’au dimanche 10 mai, 23h59 heure locale, les joueurs qui souhaitent continuer à jouer pourront en outre bénéficier d’une réduction de 33 % sur Splatoon 2. La progression réalisée au cours de l’événement démo sera même transférée dans le jeu complet si vous l’achetez. Les joueurs pourront également économiser 25 % sur l’achat du pack à télécharger Splatoon 2 + Octo Expansion. Et jusqu’au 10 mai, les fans de Splatoon bénéficieront d’une réduction de 33 % sur tous les produits dérivés Splatoon du My Nintendo Store (tasses et étuis pour smartphone, entre autres), dans la limite des stocks disponibles.

Pour finir en beauté, une info majeure dans l’actualité Splatoon 2 : nous allons refaire le clash des condiments à l’occasion d’un nouveau festival Mayo vs Ketchup ! Faites votre choix et participez à cet événement en ligne** du samedi 23 mai à 00h00 CEST au dimanche 24 mai à 23h59 CEST. Pour rappel, lors de la première confrontation, c’est l’équipe Mayo qui l’avait emporté. Nous verrons si l’équipe Ketchup saura mettre la sauce pour prendre sa revanche cette fois-ci !

À partir du 30 avril, les joueurs pourront jouer gratuitement à la démo spéciale 2020 de Splatoon 2. Ils pourront également profiter d’une réduction de 33 % sur Splatoon 2 sur le Nintendo eShop jusqu’au 10 mai et activer une période d’essai gratuit de sept jours du service Nintendo Switch Online. Le festival Mayo vs Ketchup sera de retour le 23 mai.

* Cette estimation est basée sur les chiffres de vente de Nintendo au 31 décembre 2019.

** Un abonnement au service Nintendo Switch Online et un compte Nintendo sont nécessaires pour utiliser les fonctionnalités en ligne.

*** Si le renouvellement automatique est activé, une fois votre période d’essai gratuit de 7 jours terminée, votre abonnement sera renouvelé via l’achat automatique d’un abonnement individuel de 1 mois (30 jours). Si vous ne souhaitez pas vous abonner, vous pourrez annuler le renouvellement automatique lors de la période d’essai gratuit et n’aurez alors rien à payer.