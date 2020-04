HyperParasite (Nintendo Switch) – Le test

Sorti le 3 avril de cette année riche en rebondissement, Troglobytes Games l’équipe derrière ce rogue-like nous propose une bonne dose de shoot à 360 degrés, au bras d’un parasite semant le KO dans le monde humain. Prenez le contrôle d’humains pour combattre d’autres humains, afin que vous puissiez rester en vie le plus longtemps possible.

RETOUR DANS LES ANNÉES 80

C’est à nouveau les années 80. Seulement cette fois, la race humaine a plus qu’une culture pop odieuse à affronter.

Avec la fin de la troisième guerre mondiale, la Terre commence à peine à reprendre son souffle lorsqu’elle est mise en danger par une nouvelle menace. Contrairement aux mulets absurdes de ses habitants, celui-ci est invisible – un organisme parasite capable de faire des hôtes d’êtres humains sans méfiance, de consommer ce qui reste de leur âme et de faire des ravages insondables.

Et ça se répand. Par vengeance.

Les lois martiales ont été déclarées pour faire place à une chasse mondiale, les forces de l’ordre endurcies au combat se sont alliées aux criminels les plus dégénérés, alors que le reste du monde est paralysé par la paranoïa; mais à qui faire confiance? Qui peut le voir, ou même le détruire? C’est à eux de s’inquiéter. Car vous êtes l’ennemi.

Vous êtes l’organisme avec une mission. Vous êtes… HyperParasite.

HYPERPARASITE

Le jeu du style twin stick shooter / rogue-like, vous fera traverser différents mondes et combattre différents ennemis possédant un gameplay avec lequel il faut s’accrocher un minimum avant de bien trouver son style d’attaque.

La particularité de ce HyperParasite, c’est que vous êtes au contrôle d’une sorte de symbiote ou de blob comme vous le souhaitez et qu’il est possible de prendre possession du corps de vos ennemis organiques.

Le jeu se déroule comme cela:

Vous utiliserez le joystick pour le déplacement des personnages (celui de gauche) et l’autre joystick pour viser à 360 degrés (donc à droite).

HyperParasite est séparé en 5 chapitres. Ces chapitres sont différents mondes qui sont partagés en donjons remplis de salles chargées d’ennemis. Le but étant de faire un maximum de salles afin d’évoluer et de battre les boss. Pour vous aider le parasite a une capacité particulière, celle de prendre possession d’un hôte. Pour prendre le contrôle de l’ennemi rien de plus simple, il suffit d’appuyer sur la gâchette ZL quand celui-ci est dans la zone de l’alien. Une fois que vous avez le contrôle, les stats de l’hôte apparaissent et vous verrez toutes ses statistiques.

Chaque personnage aura des stats différentes et des techniques propres à chacun, au total vous aurez une soixantaine d’hébergeurs.

Afin de pouvoir prendre l’emprise sur un ennemi, vous devrez le débloquer, si celui-ci ne l’est pas vous ne pourrez jamais en prendre possession. Pour vous indiquer si cela est possible, chaque adversaire aura (ou non) un cadenas au-dessus de sa tête et le cercle qui indique la zone de votre parasite sera de couleur rouge à la place du bleu.

Débloquer un personnage est un processus à réussir, pour cela vous devrez battre un ennemi qui perdra son cerveau, une fois celui-ci acquis, vous devrez le ramener au magasin de Wito et le placer dans la salle à hôte. Quand le cerveau sera à sa place, il vous suffira de payer la somme désignée et il sera à vous. Bien entendu si vous perdez avant d’arriver au shop, le cerveau sera lui aussi perdu…

CHEZ WITO

Wito est un magasin qui permet comme je l’ai dit plus haut, d’autoriser au parasite de déposer les cerveaux des différents ennemis afin de les débloquer, ou encore acheter des améliorations pour réussir à battre l’adversaire comme par exemple avoir une immunité à la foudre ou un drone mitrailleur pour vous aider.

Le magasin se renouvelle à chaque partie, à vous à présent de bien gérer votre argent pour aller plus loin.

ANNÉES 80 = SYNTHWAVE

Troglobytes Games utilise pour son jeu un style pixel très soigné. Que ce soit pendant l’introduction ou dans le menu, le style pixélisé est présent à tout moment et il est très beau. L’ambiance années 80 est présentée avec une aura sombre remplie de néons de couleurs différentes. Les différents décors sont bien réalisés et représentent bien l’idée qu’on peut avoir des années 80 et le tout reste fluide et fonctionne à merveille. Le côté 3D qui accompagne les premiers graphismes est un plus du savoir faire de l’équipe et colle parfaitement avec ce côté pixel.

Van Reeves et Joe Kataldo, livrent une bande-son percutante avec une ligne de basse synthwave pulsante ponctuant chaque parasitage et chaque kill. La musique est une bonne chose pour ce jeu aux allures électroniques d’époque. Que ce soit au bruitage des armes ou des explosions, tous les sons produits et musiques présentes vont parfaitement avec ce que le jeu nous présente.