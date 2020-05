Pokémon Go: Rencontres des Phases d’Étude de mai et Heures du Pokémon vedette

Dresseurs,

Voici quelques informations sur les événements de ce mois-ci.

Mise à jour de l’Étude spéciale Team GO Rocket

La Team GO Rocket a été bien calme ces derniers temps… De mai à fin septembre, il n’y aura donc aucune nouvelle Étude spéciale Team GO Rocket. Le Professeur Willow et son équipe trouvent cela très étrange et continueront à enquêter pour rechercher des pistes. Nous espérons ne plus voir la Team GO Rocket dans les parages, mais connaissant ces infâmes criminels, nous en doutons vraiment ! Restez connectés pour plus d’actualités. Nous ne nous attendons vraiment pas à ce que la Team GO Rocket disparaisse tout l’été…

Rencontres des Phases d’Étude de mai : Lixy ainsi que des Bonbons Lixy bonus !

Du vendredi 1er mai 2020 à 13h au lundi 1er juin 2020 à 13h PDT (22h heure de Paris), vous pourrez rencontrer le Pokémon Flash Lixy lorsque vous terminerez des Phases d’Études, avec en plus un bonus de Bonbons Lixy !

Heures du Pokémon vedette à venir

Dans les prochaines semaines, l’Heure du Pokémon vedette aura lieu tous les mardis à 18h heure locale. Elle mettra à l’honneur un Pokémon et un bonus spécial ! Attendez-vous à rencontrer un Pokémon différent et à bénéficier d’un bonus inédit pour chaque Heure du Pokémon vedette.

Mardi 5 mai 2020 : Kokiyas sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Poussière Étoile quand vous attraperez des Pokémon.

: Kokiyas sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Poussière Étoile quand vous attraperez des Pokémon. Mardi 12 mai 2020 : Tournegrin sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous attraperez des Pokémon.

: Tournegrin sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous attraperez des Pokémon. Mardi 19 mai 2020 : Medhyèna sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous attraperez des Pokémon.

: Medhyèna sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous attraperez des Pokémon. Mardi 26 mai 2020 : Archéomire sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous transférerez des Pokémon.

