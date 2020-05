Kholat annoncé sur Nintendo Switch

Le voyage le plus terrifiant de votre vie au cœur de l’hiver à travers les montagnes d’Oural. Résolvez la sombre et mystérieuse affaire du col Dyatlov. Raconté par le célèbre Sean Bean.

IMGN.PRO annonce une sortie Nintendo Switch pour le 14 mai prochain, sur l’eShop pour $14.99 / €14.99 / £13.90

Êtes-vous prêt à trembler ? Vous allez pouvoir ressentir les effets détonnants de ce jeu qu’est Kholat, dès maintenant, en passant commande. Pourquoi celui-ci plutôt qu’un autre ? Tout simplement parce qu’il est pourvu d’un scénario tout à fait passionnant, et qu’il s’inspire qui plus est de faits réels. Ce jeu d’aventure-horreur va vous en mettre plein la vue, et surtout vous mettre dans tous vos états comme vous allez rapidement le constater après quelques heures de jeu. C’est dans un contexte donc tout à fait réel que vous allez vous plonger avec Kholat, il va falloir avec le coeur bien accroché !

Avez-vous déjà entendu parler de l’accident de Dyatlov Pass ? À cette époque, 9 randonneurs russes ont perdu la vie, et on ne sait toujours pas à ce jour ce qu’il s’est réellement passé. Ainsi, on peut imaginer 1001 scénarios concernant le décès de ces 9 hommes… tous plus effroyables les uns que les autres. Vous allez ainsi devoir mener l’enquête pour comprendre ce qu’il s’est passé en 1959, afin d’en savoir davantage concernant ce qu’il s’est passé. Il faut savoir que les organes internes des randonneurs avaient été trouvés sur la piste de Kholat Syakhl… êtes-vous prêt à vous lancer ?

Vous allez adorer non seulement l’histoire qui est inspirée de faits réels, mais aussi toute la tension qui réside dans ce jeu absolument passionnant qu’est Kholat. Il va vous obliger à vous tenir prêt à toutes les éventualités possibles… Car tout a pu arriver à ces 9 hommes au sein de ce lieu hostile, au coeur de l’Oural. Mais il va falloir absolument garder votre sang froid, et surtout réussir à vous créer un chemin au sein de cet endroit tout à fait effrayant sans vous perdre, sinon une mort certaine risquerait bien de vous tomber dessus, à vous aussi.

Caractéristiques:

– un décor époustouflant

– exploration en immersion

– musique et sons sophistiqués

– suspens et frissons garantis

– histoire inspirée par des faits réels

– scénario et intrigues secondaires à découvrir par les joueurs

– monde ouvert non-linéaire

– powered by Unreal Engine 4

– navigation avec carte et boussole

– nombreux défis à relever – durée estimée : 4/6heures