Nouveaux raids Gigamax inédits : Pikachu ouvre le bal

Les joueurs qui suivent le fil d’actualité de Pokémon Épée/Bouclier le savent depuis ce matin : on peut désormais trouver dans les antres la forme Gigamax de Pikachu.

Disponible jusqu’au 19 mai à 1h59 du matin, il sera le premier Pokémon inédit d’une série de trois, qui apparaîtront les 3 prochaines semaines. On s’en doute, le Pokémon qui lui succédera sera Évoli (à partir du 19 mai), puis Miaouss terminera la danse (à partir du 26 mai).

Leur point commun ? Ce sont des Pokémon qu’on n’a jamais vu dans les antres auparavant. En effet, on ne pouvait obtenir les versions Gigamax de Pikachu et d’Évoli que si on avait une sauvegarde du jeu Let’s Go portant leur nom respectif dans la console, et Miaouss était disponible par le biais d’un code, obsolète depuis le 15 janvier dernier.

C’est donc une occasion à ne pas manquer pour ceux qui n’auraient pas encore ces Pokémon, d’autant plus que les chances de les trouver dans leur version chromatique ou avec un talent caché sont accrues.

De quoi compléter sa collection de Pokémon Gigamax avec ces derniers, plus difficiles à obtenir, avant l’arrivée d’une nouvelle fournée de versions Gigamax avec la sortie du premier DLC fin juin.

Pour vous rafraîchir la mémoire, on vous remet la vidéo présentant (entre autres) les 3 Pokémon concernés :

Source