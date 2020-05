Une date pour Edna & Harvey sur Nintendo Switch

C’est le retour d’Edna & Harvey ! Le jeu d’aventure primé revient avec des graphismes haute résolution, une technologie de pointe, des commandes intuitives… Plongez-vous dans la version remasterisée de ce jeu culte et décalé !

Déjà annoncé, Edna & Harvey: The Breakout – Anniversary Edition aura droit à une sortie sur Nintendo Switch le 17 juin prochain pour 20€.

C’est le retour d’Edna & Harvey !

Le jeu d’aventure primé fait peau neuve !

Pour l’édition anniversaire d’Edna & Harvey s’évadent, le grand classique de Daedalic s’offre une refonte à tous les niveaux : graphismes haute résolution, technologie de pointe, commandes intuitives… Bref, une nouvelle expérience de jeu hors du commun. Replongez-vous dans le jeu culte et décalé Edna & Harvey en profitant de toutes ses améliorations, ou découvrez cette petite pépite pour la première fois !

Embarquez dans une aventure démentielle !

Lorsqu’Edna se réveille, elle n’a plus aucun souvenir de son passé ni de la raison pour laquelle elle est enfermée dans une cellule capitonnée d’un sanatorium. Mais bien qu’elle ignore ce qu’elle fait là, une chose est sûre : elle veut quitter cet endroit au plus vite !

Après tout, elle se sent parfaitement saine d’esprit, et ce n’est pas Harvey, son lapin en peluche qui parle, qui dira le contraire.

Ensemble, ils tenteront de s’échapper et tomberont sur des patients tous plus bizarres les uns que les autres, d’un homme en costume d’abeille aux jumeaux pseudosiamois Hoti et Moti. Mais le docteur Marcel, directeur du sanatorium, va tout faire pour empêcher Edna de partir. Qu’a-t-il en tête ? Et pourquoi la mémoire d’Edna a-t-elle été effacée ? Mais elle va peu à peu retrouver ses souvenirs d’avant…