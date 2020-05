Moero Crystal H, jeu de rôle façon dungeon crawler ultra sexy, débarque en Occident sur Nintendo Switch

Avec eastasiasoft, l’humour absurde d’Idea Factory gagne les rivages occidentaux dans toute sa splendeur hédoniste

Dans le cadre d’une collaboration commune, le développeur et éditeur indépendant eastasiasoft et le détaillant en ligne Playasia présentent le jeu de rôle façon dungeon crawler ultra sexy de Compile Heart et Idea Factory Moero Crystal H au public occidental sur Nintendo Switch. Les publics nord-américain et européen découvriront pour la première fois la série Genkai dans le courant de cette année. Moero Crystal H sera disponible sur le Nintendo Switch eShop, de même qu’en coffret exclusif via Playasia ; des éditions standard et collector seront disponibles en précommande le dès le 28 mai.

Moero Crystal H est un RPG-Dungeon racontant l’histoire de Zenox, le « pervers chanceux », qui doit s’associer à un gang de filles-monstres pour récupérer le Soutien-gorge de l’Obscurité volé, un objet particulièrement puissant, dans l’espoir de sauver le monde. Equipés des « Culottes de lumière » pour les guider, nos héros se lancent dans une quête mythique.

Datant de 2015, la version d’origine de Moero Crystal était un jeu PlayStation Vita, mais il n’est jamais sorti en dehors de l’Asie. Dans le sillage de Monster Monpiece et Moero Chronicle, Moero Crystal H est une histoire autonome mettant en scène de nouveaux personnages. Cette édition remasterisée propose une présentation HD améliorée, tous les personnages des DLC précédents, des sous-titres en anglais et la nouvelle fonctionnalité “ Double Scratch ”, qui met à jour le mode “ Loving Scratch ” pour permettre aux joueurs d’interagir et de s’attirer l’affection de deux filles-montres (avec désormais un support HD Rumble).

Moero Crystal H propose des combats au tour à tour approfondis tandis que les joueurs explorent une série de donjons sur grille. Combattez et recrutez plus de 80 monstres, puis mélangez et assortissez leurs tenues pour modifier leur apparence et leurs compétences. Montez à bord du “ Funyaton-Go ” pour les sections shoot’em up et découvrez les étapes secrètes des filles-monstres. Améliorez les quartiers de votre gang et associez les filles-monstres au sein de colocations. Avec son esprit fantaisiste délicieusement excentrique et son humour décalé, Moero Crystal H est l’ultime aventure hédoniste !

« Chez eastasiasoft, nous sommes fiers de présenter aux publics occidentaux des contenus jusqu’alors inaccessibles en dehors de l’Asie, » a indiqué Joshua M French, Community Manager au sein d’eastasiasoft. « Moero Crystal H ne ressemble à aucun autre titre créé en dehors du Japon. Véritable artefact culturel, c’est également un jeu de rôle à part entière ! »

L’édition collector de Moero Crystal H sera limitée à 3 000 coffrets à l’échelle mondiale et inclura ce qui suit :

Exemplaire physique du jeu (région gratuite)

Manuel imprimé en couleur

CD avec bande son originale

Artbook

Planche d’autocollants

Certificat numéroté de l’édition collector

Coffret de l’édition collector (avec superbe logo en relief)

Moero Crystal H sera proposé au prix de 39,99 USD (édition numérique/physique standard) et 59,99 USD (édition collector limitée).

À propos d’Eastasiasoft Limited

Basé à Hong Kong, Eastasiasoft Limited est un développeur et éditeur indépendant de divertissements interactifs spécialisé dans les jeux vidéo et médias connexes. Fondé en 2007, eastasiasoft a publié un large éventail de titres aux formats numériques et physiques. Eastasiasoft est éditeur sous licence de PlayStation, Nintendo Switch et Xbox One. Parmi les jeux Eastasiasoft récemment publiés sous licence figurent Moero Crystal H, Ghost Blade HD, Gunlord X, Sword & Fairy 6, Rainbow Skies, Rainbow Moon et la franchise Söldner-X.

À propos de Compile Heart

Compile Heart est une filiale d’Idea Factory fondée en 2006. Spécialisée dans les jeux de rôle, Compile Heart est notamment connue pour ses titres Hyperdimension Neptunia, Record of Agarest War et Genkai Tokki.

À propos de Playasia

Créé en 2002, Playasia est fier d’être le leader des détaillants import/export indépendants de jeux vidéo japonais et asiatiques. Avec une expérience client exceptionnelle, un large éventail de produits authentiques et un service international, Playasia propose des produits au monde entier depuis plus de 15 ans.