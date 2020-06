Nickelodeon Kart racers 2 s’annonce sur Nintendo Switch

Ce n’est pas la première fois que la Nintendo Switch accueille un « Karter » en dehors de l’excellent Mario Kart, on a eu des tentatives plus ou moins réussies : le trop moyen Hello Kitty Kruisers, le correct Team Sonic Racing ou le très bon Crash Team Racing nous viennent rapidement à l’esprit pour diverses raisons, pas forcément de bons souvenirs. Aujourd’hui, il s’agit d’une licence déjà parue sur Switch et testée chez nous: Nickelodeon Kart Racers !

Alors ouais, dit comme ça, forcément, ça envoie pas du rêve ! Même si le jeu n’était pas mauvais, on ne pouvait pas non plus parler d’un grand jeu, surtout porté par la nostalgie de ses concurrents puisqu’il incluait des personnages des Razmoket, de Hé Arnold, des Tortues Ninja mais aussi de Bob l’Éponge !

Je sais pas vous, mais quand je lis Nickelodeon, je veux du Avatar, le Dernier Maître de l’Air / Legend of Korra ou même La Famille de la Jungle ! Ou même du Doug, licence phare chez Nickelodeon durant les années 90. Malheureusement, dans celles teasées pour ce second opus, point d’Avatar ni de Doug.

« Jojo Siwa, Spongebob, Teenage Mutant Ninja Turtles, Rugrats, Hey Arnold !, Ren & Stimpy, The Loud House, et plus encore ! »

Bref, s’ils veulent jouer sur une nostalgie efficace, il faudrait envoyer du lourd pour ce second opus qui annonce déjà son roster en confirmant la présence des anciens personnages :

« Bob l’Éponge Bob l’Éponge Patrick Étoile de Mer Sandy Écureuil Les Tortues Ninja Leonardo Michelangelo Donatello Raphael Hé Arnold ! Arnold Shortman Helga Pataki Les Razmoket Tommy Cornichon Angelica Cornichon Reptar »

Ils donnent un peu plus de précisions sur les personnages jouables dans ce second opus via quelques chiffres, ainsi donc il y aura 30 personnages et 70 membres d’équipages ainsi qu’un total de 28 circuits et 2 arènes, un ratio somme toute assez proche de Mario Kart sur Nintendo Switch. Par ailleurs, le multijoueur s’en rapprochera aussi puisqu’il comprendra jusqu’à 8 joueurs en ligne, mais surtout, jusqu’à 4 joueurs en local écran splitté : une seule version du jeu sera donc nécessaire pour jouer en famille ou avec les amis, en faisant potentiellement l’un des futurs incontournables des jeux familiaux : pas pour rien qu’il s’annonce pour la fin d’année, octobre 2020 !

PS : Hé oui, le communiqué n’indiquait pas le petit Aang (Avatar the Last Airbender) que l’on voit clairement à plusieurs reprises dans la vidéo ! Mais je voulais pas spoiler les fans 🙂