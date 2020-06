Gods and Monsters, le Zelda-like français prévu sur Nintendo Switch, a fuité de son gameplay sur Stadia !

En voilà un mauvais coup de pub pour Stadia : pas plus tard qu’hier, un bug en interne a rendu accessible la version E3 2019 du jeu Gods and Monsters ; une démo donc totalement gratuite durant trente minutes, le temps de se rendre compte du problème et de le résoudre, certains des chanceux ont, bien entendu, pu poster des vidéos de gameplay que nous vous proposons de regarder ci-après.

Quant au bug en lui-même, probablement une fausse manip d’origine humaine durant l’introduction du titre version Stadia pour le jeu sur les smartphones : acte qui en revient donc aux équipes de Stadia et non au studio de développement, ce qui semble assez logique. Plusieurs centaines de personnes ont donc eu accès au jeu au prix de 0$. Un epic fail pour le géant de l’internet.

On pourrait parler de l’absence de poppings ou autre, mais étant une simple version de présentation datée d’un an déjà avec en visuel des PNJs en simple version « ossature », on est loin de pouvoir tirer la moindre conclusion, pas même sur ce qu’il en sera sur Nintendo Switch étant donné que la version fuitée est celle de Stadia. Bref, juste un peu de quoi entretenir la hype potentielle autour de l’action puzzle-RPG se voulant, selon les dévs, plus être une aventure narrative à la manière de l’Odyssey et au gameplay rempruntant autant à Prince of… Pardon, Assassin’s Creed et Zelda Breath of the Wild.

Source : 9to5google !