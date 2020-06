Le grand retour d’Alex Kidd s’opérera aussi sur Nintendo Switch

Le grand retour d’Alex Kidd, figure emblématique de SEGA durant la fin des années 1980 sur Master System et Mega Drive et disparue finalement après pas moins de six jeux en quatre ans ! Le dernier opus, sorti il y a trente ans, en 1990, fut suivi chez SEGA en 1991 par le premier opus de Sonic, dont le succès anéantit les chances de devenir l’image de marque chez la parque au S pour la petite vedette.

Trente ans dans l’ombre sans plus aucun nouveau titre, juste quelques re-sorties ici et là et pourtant, il revient et c’est officiel : dès 2021, le petit Alex viendra nous faire coucou sur PC, mais aussi « toutes les consoles actuelles ». Nul doute donc qu’on verra Alex Kidd sur Nintendo Switch dans ce nouvel opus et par nouvel opus, je veux bien sûr dire une version remastérisée et Deluxe de son premier jeu.

En trente ans, ce doit être difficile de faire un « vrai » nouveau jeu ?

Cependant, rassurez-vous, si Alex Kidd premier du nom (In Miracle World) était très rapide à finir, ce devrait être un peu moins le cas ici puisqu’il y aura de nouveaux ennemis et niveaux, des boss fights alternatifs, ainsi que de nouvelles musiques, mais aussi la possibilité de parcourir le titre en mode Rétro (style 16 bits). On vous invite donc à regarder la vidéo de présentation de Alex Kidd in Miracle World DX, remastérisé par Merge Games (à l’œuvre à l’édition en boite de nombreux titres tels que : Streets of Rage 4, Dead Cells...).