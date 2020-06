Apex Legends annoncé sur Nintendo Switch lors de l’EA Play ?

À la Switch, rien n’est impossible ! Ce n’est bien entendu actuellement qu’une rumeur, et on insiste bien sur ce point, mais EA Games pourrait prévoir de porter Apex Legends sur la console de Nintendo et cela pourrait être annoncé lors du prochain EA Play 2020 (daté ce 19 juin, donc très, TRÈS bientôt!).

Si cette spéculation fait foi pour beaucoup, c’est qu’elle n’a pas été démentie par le compte Twitter officiel d’Apex Legends qui s’est contenté de confirmer qu’il y aurait une mise à jour et des nouvelles lors de cet événement. Le tout serait aussi confirmé par une récente déclaration aux investisseurs de la part de l’éditeur concernant la Nintendo Switch et indiquant qu’ils prévoient de plus « soutenir » la console.

Bien entendu, tout ceci ne prouve rien et il faudra rester aux aguets. Avec tous les ports de jeux récents tel que The Outer Worlds, Pine ou encore The Witcher III, on pourrait se dire que ça ne poserait aucun souci à un aussi gros studio, cependant force est de constater que le battle royale de type FPS typé Overwatch est assez gourmand sur les ordinateurs et sur certains points, plus que le dernier opus de notre ami sorcelleur. De facto, serait-ce réellement attrayant pour le public de faire un jeu au rabais ou de mobiliser des équipes compétentes longuement sur un jeu déjà sorti il y à plus d’un an partout ailleurs ? -ou assez intéressant et peu risqué pour un aussi gros studio-

Be sure to tune in to EA Play Live this Thursday, June 18, at 4PM PT to unearth what’s next for Apex Legends. We’ll see you there. 😉😉 👀 : https://t.co/4UJFwuhsR4 pic.twitter.com/u2qV7taNOa — Apex Legends (@PlayApex) June 16, 2020

Seul l’avenir nous le dira, ainsi que l’EA Play prochain, on vous le rappelle, c’est ce vendredi 19 Juin à 01h00 ! (originellement annoncé pour le 11 Juin puis repoussé au 19)

Informations comparatives

Configuration minimale requise Apex Legends PC:

SYSTÈME D’EXPLOITATION : Windows 7 64 bits

CPU : Intel Core i3-6300 à 3,8 GHz / AMD FX-4350 quad-core à 4,2 GHz

RAM : 6 Go

GPU : NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7730

MÉMOIRE GPU : 1 Go

DISQUE DUR : au moins 22 Go d’espace libre

Configuration minimale requise The Witcher III PC:

Processeur : Intel Core i5-2500K cadencé à 3.3GHz ou AMD Phenom II X4 940

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD 7870

Mémoire vive : 6 Go

Système d’exploitation : Windows 7 64-bit ou Windows 8 ( 8.1 ) 64-bit

DirectX : DirectX 11

Espace de stockage : 40 Go

