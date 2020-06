Les fans de Pokémon spéculent sur la sortie du futur jeu

Hier, nous avons eu droit à un Pokémon Présents qui nous a dévoilé plusieurs projets concernant la licence Pokémon dans sa globalité ! Des jeux mobiles et Switch, quelques infos sur le DLC Epée et Bouclier sorti hier et l’annonce de Pokémon Snape sur Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver les détails de cette présentation sur la news d’hier.

À la toute fin de la présentation, le président Tsunekazu Ishihara nous a annoncé un gros projet à venir… Il nous également donné rendez-vous la semaine prochaine le 24 juin pour un nouveau direct qui sans nul doute présentera ce gros projet Pokémon.

En attendant, les fans de la série ont minutieusement analysé la vidéo de ce 17 juin pour essayer de découvrir plus d’information sur ce nouveau projet : remake, génération… Les fans ont notamment analysé le décor et les peluches présentes derrière le président Tsunekazu Ishihara… Il s’avère qu’elles représentent en grande partie des Pokémon de la région de Jotho.

