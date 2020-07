12 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch (hors direct)

On commence avec G-Mode qui continu de spam l’eShop nippon avec deux nouveaux jeux de la G-mode Archive series, les numéros 10 et 11.

Le numéro 10 sera Omohide Series Omatsuri Dukushi et il sortira le 6 août pour 500 yens. Le numéro 11 sera Senbazuru et il sortira également le 6 août pour 500 yens.

Annoncé en février 2019, le jeu Clan N sortira le 6 août au prix de 14.99€.

Le clan N est un ancien groupe de samouraïs de la région de l’Extrême-Orient, juré de protéger le royaume de tous ceux qui cherchent à le détruire. Les quatre membres du groupe se composent du ninja Akira brandissant des shinobigatana, de la Reine qui frappe le bâton, du double Daiki balançant l’épée et du moine Tarou, coupant la faucille.

Hamster Bob sortira le 24 juillet à un prix de 4.99€.

Partez à l’aventure avec Bob le hamster et découvrez un monde à dessiner par vous-même. Dans le jeu, Bob sera votre compagnon, votre guide et votre ami avec qui vous pourrez interagir. Il vous aidera à comprendre l’histoire et vous tiendra au courant de ce que vous devez faire et quand vous devez le faire. Tout en jouant, vous apprendrez grâce aux commentaires éducatifs. Bob vous rappellera régulièrement de dessiner et vous encouragera à le faire.

Beyond a Steel Sky est annoncé sur Nintendo Switch sans date de sortie.

Vous incarnez Robert Foster… et quand un enfant est kidnappé lors d’une agression brutale, vous jurez de le ramener sain et sauf. Les indices vous conduisent alors à Union City, l’une des dernières méga-cités d’un monde à feu et à sang, gangrené par des guerres meurtrières et une crise politique.

Au cours de la Nintendo Direct Mini : Partner Showcase d’hier au Japon, il a été révélé que Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! sera lancé dans cette région le 19 novembre 2020. Le titre sera vendu au prix de 6 930 yens. Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! vous propose de devenir le président d’une compagnie de chemin de fer, et vous devrez acquérir des propriétés dans tout le Japon afin d’accumuler le plus d’actifs. Ce nouvel opus comprend le “Nouveau stade national” à Sendagaya et le “Shime Parfait” à Susukino. Il y a également divers événements dans le jeu à travers le Japon, et de nombreux monstres célèbres spécifiques à chaque région. Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! proposera un multijoueur local grâce à plusieurs Switch, ainsi que le jeu en ligne. Il existe une fonction de sauvegarde à tout moment qui vous permet de revenir dans une partie quand vous le souhaitez.

Arcade Archives Koutetsu Yousai Strahl sort demain, le 22 juillet, sur l’eShop de la Nintendo Switch pour $7.99 / €6.99 / £6.29.

I am Dead est un charmant jeu de puzzle conçu par les créateurs de Hohokum et de Wilmot’s Warehouse et dans lequel on explore la vie après la mort.Le jeu sortira sur l’eShop en septembre.

Feu Morris Lupton était le conservateur du musée de la petite île de Shelmerston. Après son décès, il retrouve le fantôme de son chien Sparky et découvre qu’un désastre va s’abattre sur son île bien aimée. Ensemble, ils doivent révéler les vieux mystères de Shelmerston, empêcher le volcan de l’île d’entrer en éruption et sauver les lieux qui les hébergent. Morris et Sparky doivent mettre au jour plusieurs fantômes perdus et disséminés sur Shelmerston. Pour les trouver, notre duo doit visiter des endroits où il a vécu, se plonger dans la mémoire des gens qu’il connaît si bien, et apprendre l’histoire de leurs vies. Pour accomplir cette mission, Morris se sert d’un pouvoir qu’il vient de découvrir et qui lui permet de regarder l’intérieur des objets et des personnes, pour révéler leur contenu et leurs souvenirs, un genre de rayon X surnaturel ! En chemin, vous découvrirez plein de choses sur l’histoire et le folklore de Shelmerston, et sur ses curieux habitants et visiteurs : ses pinsons touristes, son peuple-poisson, ses phoques et la légende d’Aggi – celle qui avait éteint le volcan à l’origine…

1sland est annoncé sur Nintendo Switch.

Max est un jeu d’action 2D d’arcade avec des éléments de course et de tir et tirez sur des jeux classiques avec une forte sensation d’arcade. Un gamin qui aura le destin du monde entre ses mains. Faudra affronter cette vague de catastrophes, sauver le monde et libérer vos copains.Le jeu sort cette semaine sur l’eShop pour $7.99/7.99€.

«Max et le livre du chaos» est un jeu d’action 2D arcade avec des éléments de course à pied et de tir et de tir sur des jeux vidéo classiques, axés sur le fait de donner au joueur une véritable expérience de sensation d’arcade. Le jeu propose également des mécanismes de mise à niveau de l’équipement et certaines fonctionnalités pour Max. Et tout cela mélangé avec une histoire intéressante et drôle pour créer une tradition narrative unique avec un style graphique de dessin animé cool.

RÉFÉRENCES PRINCIPALES

Super pang: pour la structure des niveaux.

Culture Pop: l’histoire a beaucoup de références aux icônes des films des années 80/90, des bandes dessinées et de la littérature…

RÉCIT

L’histoire se déroule dans un ancien château devenu école d’été. Mais le château cache beaucoup de secrets. Un vieux livre légendaire qui a le pouvoir d’ouvrir des portails entre les dimensions et les époques se trouve là. Ce livre est imprégné du pouvoir de la matière noire et est caché depuis des millénaires. Mais maintenant, quelqu’un a libéré son pouvoir. Les portails ont été ouverts et notre monde a été envahi par des hordes d’ennemis étranges, amusants et chaotiques. Et OUI, Max Racoon est notre seul véritable espoir.

GAMEPLAY

Le jeu se déroule en étapes fermées. Chaque étape a 6 niveaux de difficulté, du plus bas au plus élevé. Nous avons donc des niveaux pour une expérience décontractée et légère et d’autres niveaux pour le joueur hardcore qui recherche un défi.

Jouer les niveaux: L’objectif principal est de survivre un certain temps aux vagues d’ennemis. De plus, le joueur doit sauver le nombre maximum d’amis enfermés dans des prisons. Plus le joueur sauve d’amis, plus il obtient d’étoiles. Les étoiles débloquent de nouvelles étapes et des boss finaux. De plus, en tuant des ennemis, le joueur obtiendra des pièces qui peuvent être utilisées pour acheter de l’équipement, des capacités et des trucs sympas.

MÉCANIQUE DE BASE

Notre philosophie est «facile à jouer mais difficile à maîtriser», nous avons donc les bases. Le joueur peut sauter, tirer et s’élancer pour éviter de se faire tuer. Le déroulement du jeu est rapide, drôle et chaotique donc nécessite des réflexes et des capacités

Cubers: Arena sortira la semaine prochaine sur l’eShop, le 31 juillet.

COUPE, ECRASE, INVOQUE et BONDIS vers la libérté et la gloire dans CUBERS: Arena, une arène électrisante pour des combats twin-stick avec un arsenal de plus de 100 armes et compétences pour combattre les vagues ennemis. Battez-les tous et dominez le classement!

Et on termine avec DUAL GEAR qui sortira en 2021 sur Nintendo Switch.