Marvelous propose plusieurs courte vidéo promotionnelle japonaise pour Sakuna: Of Rice and Ruin sur Switch

Présenté en début de Direct Mini au Japon et totalement absent du notre pour des raisons obscures, Sakuna: Of Rice and Ruin démarre désormais sa phase de grande promotion en vu de sa sortie à venir sur Switch pour cet Automne. Entre phase d’action en 2D et phase de simulation de culture de riz en 3D, dépeignant un plan de la mythologie japonaise sous une direction artistique propre et jolie. Ce titre proposé par Edelweiss et Marvelous arrivera au Japon le 12 Novembre et une semaine plus tard chez nous le 20 Novembre. Au Japon, Marvelous bombarde de vidéo promotionnelle détaillant brièvement plusieurs aspects du jeu. On vous laisse visionner tout ça ci-dessous.

Publicité sur la partie Histoire:

Publicité sur la partie Action:

Publicité sur la partie culture de riz:

Brève publicité japonaise: